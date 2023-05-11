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Herkes oy pusulasını nasıl katlayacağını konuşurken... YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

11.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 3 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken; herkes oy pusulalarını nasıl katlayıp zarfa koyacağını konuşuyor. Seçmenler, mürekkebin başka yere taşması ya da bulaşması durumunda oylarının geçersiz sayılmasından korkarken, İYİ Parti'nin başvurusu sonrası YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması geldi.

Herkes oy pusulasını nasıl katlayacağını konuşurken... YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 3 gün kaldı. Seçmen kağıtlarını alan vatandaşlar, kullandıkları oyun geçersiz sayılmaması için oy pusulalarını nasıl katlayıp zarfa koyacağını konuşurken; Cumhurbaşkanı Seçimi için Hollanda'ya gönderilen 225 oy pusulasının hatalı çıkması ayrı bir gündem yarattı.

İYİ PARTİ YSK'YA BAŞVURDU

Söz konusu pusulaların tutanak altına alınarak kullanılmadan ayrılmasının ardından, İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Öztürk, YSK'ya başvurdu. Öztürk, "oy pusulaları veya zarfların tamamının veya bir kısmının üzerinde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı" yönünde YSK'dan görüş istedi.

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Kurul, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un, 98. ve 101. madde hükümleri açık olduğundan bu konuda "görüş verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

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ÜZERİNDE LEKE VEYA ÇİZİK BULUNURSA...

298 Sayılı Kanun'un 98. maddesi, "... Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır." hükmünü içeriyor.

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101. MADDE NE DİYOR?

Aynı Kanun'un 101. maddesi, "Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması." düzenlemesini öngörüyor.

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Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

(AA)

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