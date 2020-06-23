Herkesi bıktıran sorun saçın hızlı yağlanmasını önleyecek ipuçları

Şampuan reklamlarında değişmeyen bir sahne vardır: Tertemiz, ışıl ışıl saçları havada dans edercesine süzülen bir esas kız ve karşısında gözlerini ondan alamayan, hayranlıktan eli ayağına dolaşan en az beş kişilik bir topluluk! Evet, keşke hayat her zaman reklamlardaki gibi olsa ama gerçekler maalesef o kadar da toz pembe değil. İhmal, stres, yoğunluk, yorgunluk; bunların hiçbiri reklamlarda yok ama hayatta her an var. Tüm bu nedenlerle ya da bazen sadece saçın kendi yapısı ve genetiği yüzünden, o peri masallarındaki narin tüylerin yerini sevimsiz bir yağ kütlesi alıveriyor. Yağlı saçları dans ettirmek şöyle dursun, yerinden kıpırdatmak bile pek mümkün değil! Kafa derisine yapıştıkça yapışan, can sıkan, huzur kaçıran, sosyal hayata gem vuran yağlı saç gerçeği için her kadının mutlaka bir acil durum eylem planı olmalı... Yağlı saçlar keyfinizi kaçırmadan ve sizi dışarı çıkmaktan alıkoymadan önce, bu sorunu baştan önlemekte fayda var. Vücudunuzu ve saçınızı çok iyi tanıyarak, alacağınız basit ama etkili önlemlerle bu kabustan büyük ölçüde kurtulabilirsiniz. Saçınızın, yıkandıktan sonra 2-3 gün gibi bir süre içerisinde temizliğini yitirmesi ve yağlanmaya başlaması normal kabul edilebilir; ancak 1 günde, hatta saatler içinde yağlanan saçlarınız varsa aşağıdaki sorunların varlığını gözden geçirmeli ve soruna göre çözüm aramalısınız.

Saçın Hızlı Yağlanması Nasıl Önlenir? 1. Doktor tavsiyesi alın Saç yağlanması olarak bahsedilen çoğu zaman saç derisinin yağlanmasıdır. Bu nedenle saçın uçlarında henüz bir sorun yok gibi görünürken diplerde yapışma ve kaşınma gibi problemler başlar. Yağlı saç derisi; saçların cılız ve sönük görünmesine, vücuttaki temizlik hissinin yitirilmesine ve beraberinde hoş olmayan kokulara sebep olabilir. Yağlı saç sorunu için saçınıza herhangi bir uygulama yapmadan önce mutlaka sağlığınızla ilgili endişelenecek bir şey olmadığından emin olmalısınız. Egzama ve mantar, bu durumda ilk akla gelen sağlık sebepleri arasındadır. Vücudun diğer bölgelerinde akne problemi varsa, yağlı saç derisi de buna eşlik ediyor olabilir. Örneğin ergenlik döneminde bu sorun sık görülür. Cilt problemlerinin teşhisi ve tedavisi için öncelikle bir dermatologdan görüş alabilirsiniz. 2. Beslenmenizi gözden geçirin Yanlış beslenme vücuttaki birçok problemin olduğu gibi yağlı saçların da sebebidir. Aşırı yağlı beslenerek saç derinizdeki yağ depolarını da istemeden güçlendiriyor olabilirsiniz. Cips, ay çekirdeği, çerez, paketli gıdalar, kızartmalar, yağlı ev yemekleri... Bunlardan birini ya da birkaçını fazla kaçırıyor olabilir misiniz? Nerede yanlış yaptığınızı bulup, beslenme rutininizi yeniden düzenlemelisiniz.

3. Stresle başa çıkmayı öğrenin Yağlı saç probleminiz kronik mi, yoksa dönemsel olarak mı kapınızı çalıyor? Örneğin sınav, tez ya da ödev dönemlerinde; taşınma, evlenme, okula başlama gibi yeniliklerin arefesinde ya da hayatınızda yolunda gitmeyen herhangi bir sorunla uğraşırken yağlı saçlar da başınızdan eksik olmuyorsa bunun arkasından stres çıkabilir. Stresle baş etme yolları üzerine kafa yormak hem saçlarınıza, hem de vücudunuzun geneline iyi gelecektir. Unutmayın, stres nedeniyle farkında olmadan vücudunuzda başka hasarlara da davetiye çıkarıyor olabilirsiniz. Saçlarınız aracılığı ile alarm veren bünyenizi dinleyin ve aksiyon alın. 4. Saç yapınıza uygun ürünleri doğru aralıklarla kullanın Yağlı saçın tek açıklaması, saçın kendi yapısı ve genetiği de olabilir. Aileden gelen kalıtsal özellikler hızlı yağlanmaya yol açabilir. Kıvırcık saçta yağlanma daha az görülürken, düz saçta yağın ilerleyişi daha hızlıdır. Kalın saçların yağlanması zaman alırken, ince telli saçlar hızlı yağlanır. Şaçlarınız bir hafta içerisinde defalarca kez çeşitli kimyasallara ve uygulamalara maruz kalır. Günlük kullandığınız şampuan ve saç kreminden tutun, kuaförde uygulanan saç bakım materyallerine kadar hepsini gözden geçirmek gerekebilir. Saçınıza jöle, sabitleyici, şekillendirici gibi kimyasal oranı yüksek malzemeler uyguluyorsanız, fark etmeden zarar veriyor ve yağlanmaya zemin hazırlıyor olabilirsiniz.

Saçı çok sık yıkamak, çok fazla şampuan kullanmak, saçı iyi durulamamak, çok sıcak suyla yıkanmak ve saç kremini saç diplerine uygulamak günlük saç bakımında en sık yapılan hatalardır. Saçlarınızı korumaya bu hatalardan kaçınmakla başlayabilirsiniz. 5. Saçlarınıza evde bakım yapın "Saç yağlanması nasıl önlenir?" sorusunun cevabı basit uygulama hatalarından kaçınmak da olabilir. Saçlarınızı mümkünse her gün yıkamayın. Günlük duş rutininizden vazgeçemiyorsanız en azından her yıkamada şampuan ve saç kremi kullanmaktan kaçının. Yağlı saçlara özel şampuanlar, yağlanmayı geciktirici içerikleri nedeniyle uygulamada diğer şampuanlara göre tercih edilebilir. Saçlarınızla çok fazla oynamayın. Saçınıza çok sık dokunmak, taramak ve şekil değiştirmek saçlardaki yağ yoğunluğunu artıracaktır. Saçınızı sımsıkı toplamayın; bağlarken ya da topuz yaparken çok sıkmayın. Bu uygulamanın saç diplerinize zarar verdiği bilinmektedir. Yağlı saçlar için evde bakım yöntemlerinden doğal kürlerde sıklıkla kullanılan karbonatı da deneyebilirsiniz. "No-Poo" isminde bir akıma göre hiç şampuan kullanmadan, sadece karbonatlı su ile saç temizliği yapan binlerce insan var. Bunun için 1 yada 2 yemek kaşığı karbonatı, ılık suda çözünmesini sağlayarak, saç diplerinize uygulayın. Biraz masaj yaptıktan sonra durulayabilirsiniz.