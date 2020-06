Herkesi bıktıran sorun saçın hızlı yağlanmasını önleyecek ipuçları

Şampuan reklamlarında değişmeyen bir sahne vardır: Tertemiz, ışıl ışıl saçları havada dans edercesine süzülen bir esas kız ve karşısında gözlerini ondan alamayan, hayranlıktan eli ayağına dolaşan en az beş kişilik bir topluluk! Evet, keşke hayat her zaman reklamlardaki gibi olsa ama gerçekler maalesef o kadar da toz pembe değil. İhmal, stres, yoğunluk, yorgunluk; bunların hiçbiri reklamlarda yok ama hayatta her an var. Tüm bu nedenlerle ya da bazen sadece saçın kendi yapısı ve genetiği yüzünden, o peri masallarındaki narin tüylerin yerini sevimsiz bir yağ kütlesi alıveriyor. Yağlı saçları dans ettirmek şöyle dursun, yerinden kıpırdatmak bile pek mümkün değil! Kafa derisine yapıştıkça yapışan, can sıkan, huzur kaçıran, sosyal hayata gem vuran yağlı saç gerçeği için her kadının mutlaka bir acil durum eylem planı olmalı...

Yağlı saçlar keyfinizi kaçırmadan ve sizi dışarı çıkmaktan alıkoymadan önce, bu sorunu baştan önlemekte fayda var. Vücudunuzu ve saçınızı çok iyi tanıyarak, alacağınız basit ama etkili önlemlerle bu kabustan büyük ölçüde kurtulabilirsiniz. Saçınızın, yıkandıktan sonra 2-3 gün gibi bir süre içerisinde temizliğini yitirmesi ve yağlanmaya başlaması normal kabul edilebilir; ancak 1 günde, hatta saatler içinde yağlanan saçlarınız varsa aşağıdaki sorunların varlığını gözden geçirmeli ve soruna göre çözüm aramalısınız.