Herkesi duygulandıran not! Deprem yardım kolisinden çıktı... "Gözlerimize uyku girmiyor"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremle sarsıldı. Afet sonrası ülke genelinden bölgeye insani yardım malzemeleri gönderilmeye ise devam ediyor. Samsun’da da Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde konuşlandırılan ‘Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı’na bağış yapanlar çeşitli yardım malzemelerini getirmeyi sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası ise yardım malzemeleri TIR’larla afet bölgesine ulaştırılıyor. İnsani yardım malzemesi taşıyan 14 yardım TIR’ı ve 4 kamyon afet bölgesine gönderildi. Bugün de 8 TIR bölgeye hareket etti.

"GÖZLERİMİZE UYKU GİRMİYOR... KEŞKE DAHA FAZLASINI YAPABİLSEK"

Toplanan yardımların depolarda ayrıştırıldığı sırada görevlilerin fark ettiği bir not ise görenleri duygulandırdı. Lise öğrencisi iki arkadaşın getirdiği koliden çıkan notta “Kardeşlerim, ablalarım, abilerim. Dualarımız sizinle. Yanınızdayız. Umarım bu yardımlar size ulaşır. Gözlerimize uyku girmiyor. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Sizleri çok seviyoruz" ifadeleri yer aldı.

YARDIM İÇİN SEFERBER OLUNDU

Depremzedelere ulaştırılmak için yardım malzemesi getirenlerden Seda Güney, “İnsanlarımız acı içinde. Herkes kol kola verdi yardımlarını ulaştırmaya çalışıyor. Bu felaketi kenetlenerek atlatabiliriz" dedi.

Yardım malzemesi getiren Defne Küçük ise “Evimizde sıcak bir şekilde otururken bile vicdan azabı çekiyorum. Onlara destek olmak istiyoruz. Keşke elimizden daha fazlası gelebilse” ifadelerini kullandı.



(DHA)

