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Gardırobunuzda mutlaka olması gereken her kombinin tamamlayıcısı 300 TL altı kot ceketler

23.08.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar geçse de eskimiyor, modası hiç geçmiyor. Moda dünyasının en zamansız parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Evet, tahmin ettiğiniz gibi kot ceketlerden bahsediyoruz! Şimdi tam da mevsimi gelmişken en beğenilen, aynı zamanda da bütçe dostu kot ceketleri sizin için derledik! İşte kalitesi ve fiyatıyla yüzünüzü güldürecek 300 TL altı kot ceketler...

Gardırobunuzda mutlaka olması gereken her kombinin tamamlayıcısı 300 TL altı kot ceketler

Herkesin gardırobunda olması gereken bazı parçalar var; moda trendlerinden etkilenmeyen, zamansız... Bu parçaların başında gelen kot ceketler, gardıropların demirbaşları arasında yer alıyor. Terletmeyen, dayanıklı kumaş yapısı ve her kombine uymasıyla gönlünüzü fethediyor. Yazı geride bırakmaya hazırlanırken kot ceketleri de oldukları yerden çıkarmanın vakti geldi. Ilık sonbahar akşamlarının kurtarıcısı olan kot ceketlerle birbirinden göz alıcı kombinler hazırlamanın da... Eteklerle, elbiselerle, kot pantolonlarla, sweatshirtlerle, hatta klasik parçalarla bile şık olmanızı sağlayacak 300 TL altı kot ceketleri sizin için derledik! Bu ürünler kesinlikle bir şansı hak ediyor, bizden söylemesi!

1. Tam bir fiyat performans ürünü: CROSS JEANS Orta Mavi Uzun Jean Ceket

Adsız tasarım (10)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok güzel, çok beğendim. Benim boy 174 cm , bol istiyordum L beden aldım, istediğim gibi oldu. Çok kaliteli ve şık, bu fiyata bu ürün imkansız, başka marka Mango, Zara, Stradivarius, Bershka... Aynı bu ürün 500 TL'den başlıyor."
Ürünü İncele

2. Kalite ve şıklık bir arada: Ltb Santıno Y Sallow Wash Erkek Jean Ceket

Adsız tasarım (11)

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün fotoğraflarda göründüğü gibi gayet güzel ve kaliteli."

  • "Ürün göründüğü gibi kaliteli ve slim fit eğer alacağınız kişinin omuzları geniş ise bir beden büyük alın."
Ürünü İncele

3. Oversize severlere: Trend Alaçatı Stili Kadın Ekru Çift Cepli Yıkamalı Oversize Denim Ceket

Adsız tasarım (12)

Kullanıcı yorumları:

  • Hayatımda giydiğim en güzel kot ceketlerden biri. Çok kalın değil, mevsimlik fakat kalıbı ve kumaşı çok iyi. Ben S/M aldim popo altında bitti tam, 165 boy."

  • "Göründüğünden biraz daha ince bir ceket ama modeli birebir aynı ve çok güzel."
Ürünü İncele

4. Her zaman en şık siz olun: CROSS JEANS Orta Mavi Regular Fit Jean Ceket

Adsız tasarım (13)

Kullanıcı yorumları:

  • " Ürünü hiç kimse yorum yapmamışken almıştım, bir anlık cesaretle. Ama beni şaşırttı. Çok kaliteli ve ağır bir kot ceket. Kaliteli bir ürün."

  • "İndirimdeyken almıştım. Bu fiyat bandında alınacak en iyi kot ceket, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

5. Rengiyle büyüleyen: TRENDYOLMİLLA Bordo Denim Ceket

Adsız tasarım (14)

Kullanıcı yorumları:

  • "Aşırı güzel bir ceket. Rengine bayıldım. Kırmızı olan da çok güzel ama rengi çok canlı geldi bana."

  • "Çok kaliteli ve güzel çıktı. Teşekkürler."
Ürünü İncele

6. Bu cekete bayılacaksınız: Lets Man Erkek Slim Fit Buz Mavi Kot Ceket

Adsız tasarım (15)

Kullanıcı yorumları:

  • "Slim fit. Duruşu ile güzel mont. Renk tonunu zamanla bakıp göreceğiz."

  • "Tam istediğim gibiydi. Teşekkürler."
Ürünü İncele

7. Rahat ve şık: TRENDYOLMİLLA Açık Mavi Oversize Denim Ceket

Adsız tasarım (16)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok güzel bir ceket, aynı resimde göründüğü gibi. Beden tam, rahatlıkla kendi bedeninizi alabilirsiniz."

  • "Kumaşı ince ancak dolgun tam ayarında bir ceket. Kaliteli duruyor. M beden giyen biri olarak bol durması için L aldım tam istediğim gibi oldu. Müthiş, teşekkürler."
Ürünü İncele

8. Çok beğeneceğinize eminiz: Koton Erkek Lacivert Cepli Dügmeli Desenli Pamuklu Jean Ceket

Adsız tasarım (17)

Kullanıcı yorumları:

  • "Düşündüğümden daha güzel geldi, ben çok beğendim."

  • "Tam mevsimlik. Harika bir ceket. Severek giyiyorum. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

9. Pembe severlere özel: XHAN Kadın Pembe Kot Ceket

Adsız tasarım (18)

Kullanıcı yorumları:

  • "Fiyatına göre umduğumdan güzel bir ceket, çok beğendim. Salaş durması isteniyorsa bir beden büyük alınmalı."

  • "Çok çok çok güzel, aynı görseldeki gibi. Düşünmeden alın. Ben normalde S bedenim ama salaş sevdiğim için M aldım ve süper oldu. Teşekkürler."
Ürünü İncele

10. Duruşuyla dikkat çeken: Colin’s 020 Mıce Regular Fit Erkek Jean Ceket

Adsız tasarım (19)

Kullanıcı yorumları:

  • "Kesim ve kalite olarak gayet güzel, tam beden almanız daha şık olur. Kalın ve ağır bir ceket bekleyenlerin beklentisini tam karşılamayabilir."

  • "Beklediğim gibi çok güzel bir ceket. Aynısını eşime de aldım o da çok güzel."
Ürünü İncele

11. Şık bir ceket arayanlar: CROSS JEANS Orta Mavi Regular Fit Worker Jean Ceket

Adsız tasarım (20)

Kullanıcı yorumları:

  • "Oğlum için aldım. Tam bedenine göre oldu. Kendi bedeninizi almanızı öneririm. Yumuşak ve yaka kısmı hiç rahatsız etmiyor. Cep modeli de oldukça şık durdu. Rengi de fotoğrafta göründüğü gibi."

  • "Muazzam bir ürün ve fiyat performans kıyası yaparsak üzerinde bile. Teşekkür ederim."
Ürünü İncele

12. Renkli kot ceket isteyenlere: Trend Alaçatı Stili Kadın Yeşil Crop Denım Ceket

Adsız tasarım (21)

Kullanıcı yorumları:

  • "Kardeşime hediye aldım, bayıldı. Rengi ve tipi çok tatlı, tam bedeninizi alabilirsiniz çok hoş duruyor."

  • "Oversize bir ceket. Çok hoş. Kendi bedeninizi aldığınızda da oversize duracak. Harika."
Ürünü İncele

13. Rahatlığı keşfedin: LİMABEL Salaş Kot Ceket Boyfrend Kot Ceket Siyah Tırnaklı

Adsız tasarım (22)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok beğendim. Kumaşı çok güzel, kaliteli duruyor. Boyu tam istediğim gibi. Başta çekinerek aldım, yorumları okudum. İyi ki de almışım. Çok memnunum."

  • "Ürünün kumaş kalitesi gerçekten çok güzel, aynen resimde gördüğünüz ceket geliyor. Fakat büyük geldiği için iade etmek zorunda kaldım. Bedenleri güncellendiginde küçük bedenini mutlaka alacağım."
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