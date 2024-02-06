Herkesin kazandığı bir yarış StartGate Global Game Jam’24

StartGate’in de ev sahipliği yaptığı dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği Global Game Jam (GGJ), bu yıl küresel çapta 22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlendi. Oyun ekosistemine katkı sunabilecek yeteneklerin görünür olmasını sağlayan ve katılımcılarının küresel bir topluluğun üyesi olmasına aracı olan GGJ; bu yıl 102 ülkede, 796 merkezde 35 bine yakın oyun geliştiriciyi aynı anda yaratıcılığa davet etti.

14 etkinlik merkezi ile GGJ’24’ün bir parçası olan Türkiye, cesur girişimcilerin bu küresel organizasyonun bir parçası olmasına aracılık etti. İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Konya’dan 800’den fazla katılımcı tüm yaratıcılıklarını kullanarak 200’den fazla oyun geliştirdi.

GGJ STARTGATE'24 HEM GÜLDÜRDÜ HEM ÖĞRETTİ

Avrupa’nın En Büyük Dijital Oyun ve Oyun Geliştirme Merkezi StartGate; GGJ’24’ün İstanbul’daki adreslerinden biri oldu. 26-28 Ocak’ta Maslak’taki StartGate Campus’te düzenlenen ‘StartGate Global Game Jam’24’e 150’den fazla başvuru oldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve farklı yaş kategorilerinden 80 davetlinin katıldığı StartGate merkezli GGJ’de 16 takım; GGJ’nin belirlediği “Beni Güldür” ana temasında yaratıcılıklarının sınırlarını zorladı. StartGate ayrıca, JCI (Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) ile beraber Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’ndan biri olan “Nitelikli Eğitim” temasıyla bir rekabet alanı daha oluşturdu. “Nitelikli Eğitim” temalı jam’de öne çıkan ve takdir edilen oyunlar, GGJ tarafından da takdir edildi.

StartGate’in; iştirakleri AcademyGate, IdeaGate, TalentUpGate ve yatırım yaptığı stüdyolar, partnerleri, mentorları, iş koçları ve sponsorlarının katkısıyla farklı etkinlikler, atölyeler ve her türlü ihtiyaç ve donanım ile desteklediği 48 saatin sonunda ortaya çıkan oyunlardan yedisi GGJ StartGate’24 jürisi tarafından “takdir ödülü”ne layık görüldü.

STARTGATE 7/24 YAŞAYAN BİR EKOSİSTEM

StartGate’in tüm iştirakleri ile her zaman gençlerin ve oyun ekosistemi paydaşlarının yanında olduğuna bir kez daha vurgu yapan StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, “GGJ dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği ve bu etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyduk. Global Game Jam’in, bir topluluğun parçası olma ve yetenekleri görünür kılma misyonuna paralel bir anlayışa sahip olan StartGate; iştirakleri, mentorleri, iş koçları, yatırım yaptığı stüdyoları ve değerli sponsorlarının iş birliğinde eğlenceli, öğretici, yaratıcı, fark ettirici ve cesaret ettiren bir 48 saate ev sahipliği yaptı. GGJ, felsefesi itibarıyla kaybedenin olmadığı bir organizasyon. Biz de GGJ kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, alt tema ve eğitimlerle bu felsefeyi daha da derinleştirdik ve herkesin birbirinden öğrendiği bir ortam hazırladık. Sürdürülebilir bağlar oluşturduk. StartGate; kampüsü, iştirak şirketleri, ulusal ve uluslararası iş birlikçileri ve 7/24 yaşayan bir girişimcilik merkezinden öte bir ekosistem. Bu tür organizasyonların bir parçası olmak, bu ekosistemi büyütmek adına attığımız bir adım” dedi.





