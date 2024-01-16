Hesabına dolandırıcılık parası geldiğini duyan vatandaşlar oltaya düşüyordu! Nitelikli dolandırıcılar için harekete geçildi: 51 kişi yakalandı

Nitelikli dolandırıcılara yönelik Sibergöz-15 operasyonları düzenlendi. Dolandırıcıların örgütlü olarak hareket ettiklerinin belirlenmesi üzerine düğmeye basıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:
Kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan "nitelikli dolandırıcılara" karşı başlatılan “Sibergöz-15” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların:
Kendilerini KAMU GÖREVLİSİ, BANKA ya da KREDİ KURUMU çalışanı olarak tanıtan "Nitelikli Dolandırıcılara" karşı başlatılan “SİBERGÖZ-15” Operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024
Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz… pic.twitter.com/pmzN0J6T42