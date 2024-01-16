Hesabına dolandırıcılık parası geldiğini duyan vatandaşlar oltaya düşüyordu! Nitelikli dolandırıcılar için harekete geçildi: 51 kişi yakalandı

Nitelikli dolandırıcılara yönelik Sibergöz-15 operasyonları düzenlendi. Dolandırıcıların örgütlü olarak hareket ettiklerinin belirlenmesi üzerine düğmeye basıldı.

KAMU GÖREVLİSİ, BANKA ÇALIŞANI...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

Kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan "nitelikli dolandırıcılara" karşı başlatılan “Sibergöz-15” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

"HESABINIZA DOLANDIRICILIK PARASI GELDİ"

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların:

Farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları,

Vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara “hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği” yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettikleri,

Ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5.885.000 TL mağdur ettikleri tespit edildi.

Kendilerini KAMU GÖREVLİSİ, BANKA ya da KREDİ KURUMU çalışanı olarak tanıtan "Nitelikli Dolandırıcılara" karşı başlatılan “SİBERGÖZ-15” Operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Onlara Göz… pic.twitter.com/pmzN0J6T42 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2024







