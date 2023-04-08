HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği...' Merkezine, ilçelerine ve çevre şehirlere dikkat çekti

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği...' Merkezine, ilçelerine ve çevre şehirlere dikkat çekti

08.04.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerden sonra riskli bölgelerde endişe var, gözler uzmanlara çevrildi. Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram ’’Yedisu fayı adını verdiğimiz Bingöl’ün Kuzey Anadolu fay zonunun geçtiği bölümlerinde bulunan bir fay. Bu fay deprem üretirse 75 kilometrelik bir fay bu, 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı” dedi. Akbayram, olası depremin Bingöl merkezde, ilçeler ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir deprem olabileceğini söyledi.

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği...' Merkezine, ilçelerine ve çevre şehirlere dikkat çekti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm yurtta deprem riski olan bölgelerde tedirginlik arttı. Gözler uzmanlar tarafından yapılan uyarılara çevrilirken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem felaketinden sonra yer bilimcilerin işaret ettiği Bingöl’de çeşitli çalışmalar yapan Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü doktor Kenan Akbayram, Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde bulunan Yedisu fayına dikkat çekti. 75 kilometrelik fayın 7.2 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini hesapladıklarını aktaran Dr. Akbayram, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETECEĞİ HESAPLANDI"

Akbayram, “Bingöl’ün sismik tehlikeleri yüksek, çok sayıda fayı var. Bu fayların bir kısmının önümüzdeki dönemde deprem üreteceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu bilimsel verilerimiz bunu gösteriyor. Bunlardan en önemlisi bizim Yedisu fayı adını verdiğimiz Bingöl’ün Kuzey Anadolu Fay zonunun geçtiği bölümlerinde bulunan bir fay. Bu fay deprem üretirse 75 kilometrelik bir fay bu, 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı. Bu deprem Bingöl merkezde, ilçelerinde ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir deprem olabilir. Hazırlıklarımız doğrultusunda da bu etki azalabilir, hazırlanmazsak artabilir. Bunun yanında Bingöl içerisinde bazı başka faylar var, davranışlarını çok iyi bilmiyoruz ama aktif olduklarını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Palu ile Bingöl arasındaki literatürde Gökdere segmenti diye geçen Doğu Anadolu fay zonunun parçası. Bu fayda son 160 yılda kırılmadığını bildiğimiz tek fay parçası. Dolayısıyla burası sismik boşluk dediğimiz bir yer, depremi yaşayacak bir yer. Nazimiye’den gelen bir fay zonu var maalesef. Nazimiye-Karakoçan’ı kat ediyor, Bingöl’e geliyor. Onun da deprem davranışı hakkında çok bilgimiz yok. Bunun dışında Bingöl’ün kuzey ilçelerinde maalesef fay var. Genç ilçemizde yeni tespit ettiğimiz bir fay var” diye konuştu.

AW865853_01

"BİNGÖL'ÜN ZEMİNİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Birçok üniversitenin destekleriyle Bingöl’ün zemini üzerine çalışma yaptıklarını belirten Dr. Akbayram, ’’Peki bu fayları böyle bekleyecek miyiz, hazırlanmıyor muyuz? Aslında hazırlanıyoruz. TUBİTAK desteğinde Bingöl Üniversitesi, Tunceli Munzur Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, MTA ortaklığında bir proje yürütüyoruz. Bu projede deprem zararlarını azaltmak için sismik tehlike analizleri yapıyoruz. Yani Bingöl’ün zeminini çalışıyoruz, dinamik parametlerini çalışıyoruz. Proje bir yıldır yapılıyor. Projede iki jeofizik yöntemin bölgesel sonuçlarını aldık. Elimizde iyi bir veri tabanı var. Üçüncü bir jeofizik yöntem uygulayacağız bu yaz. O yöntem uygulandıktan sonra Bingöl’ün dinamik parametleri, dinamik haritaları çıkacak. Bu zemin dinamik haritalarının üzerine Bingöl Üniversitesinde yapılan bazı inşaat mühendisliğine yönelik doktora tezleri var. Bu doktora tezlerinin önemi, buradaki hasar görebilirliği çalışması. Bu tezler de Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde yapıldı. Birisi bitti, birisi de bitmek üzere. Yani Bingöl’ün riskli binalarını tehlike analizlerimizi de dahil ederek tespit edebiliyor durumdayız. Bu bize şu şansı veriyor, bunu yaptığımız zaman zayıflıklarımızı net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz, nereler zayıf, nerelerin yıkılma riski var olası depremlerde, nereleri dönüştürmemiz, nereleri güçlendirmemiz, nereleri yıkmamız gerektiğini öğrenmiş olacağız. Ve biz bunu kamu kurumlarıyla da sonuçlarımızı paylaşacağız” şeklinde konuştu.

AW865853_03

"BİNGÖL'DE 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM OLACAĞINA DAİR HESAP YOK"

Bingöl’de 8 büyüklüğünde bir deprem beklemediklerini aktaran Dr. Akbayram, “Basında çok ciddi dezenformasyon olabiliyor. Bunun nedenini ben anlıyorum. Şu an herkeste bir deprem korkusu var. Maalesef çok sayıda insanımız 2 ay önceki depremlerde vefat ettiler. Çok sayıda bina, çok sayıda şehrimiz etkilendi. Fakat Bingöl’de 8 büyüklüğünde bir deprem beklendiğine dair söylenti gelişti ve bu da bana adreslendi. Böyle bir ifadem yok. Bu ifade bir takım sorunlardan kaynaklı oluşmuş olabilir. Bingöl’de 8 büyüklüğünde bir deprem olacağına dair hesap yok’’ ifadelerini kullandı. (İHA)

Bingöl'de korkutan deprem Bingöl'de korkutan deprem

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dina’nın sır ölümünde Gabon Büyükelçiliği’nin avukatı konuştu!Dina’nın sır ölümünde Gabon Büyükelçiliği’nin avukatı konuştu!
Resmen duyuruldu! 4 parti seçime CHP çatısı altında katılacakResmen duyuruldu! 4 parti seçime CHP çatısı altında katılacak
Korkunç olay! 'Seni aldatmadım' dedi, kayalıklardan atladıKorkunç olay! 'Seni aldatmadım' dedi, kayalıklardan atladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme!

Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme!

Silah zoruyla dairelere el koyup onlarca kişiye sattılar! Polis harekete geçti, gözaltına alındılar

Silah zoruyla dairelere el koyup onlarca kişiye sattılar! Polis harekete geçti, gözaltına alındılar

Canlı yayında AK Partili vekili taklit etti, gündem oldu

Canlı yayında AK Partili vekili taklit etti, gündem oldu

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Cumhur ittifakı kararı sonrası istifalar peş peşe gelmişti! Krizi bu sözlerle savundu: CHP hayaline kapıldılar…

Cumhur ittifakı kararı sonrası istifalar peş peşe gelmişti! Krizi bu sözlerle savundu: CHP hayaline kapıldılar…

İlginizi Çekebilir

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.