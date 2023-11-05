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  4. Heyecan ikinci gün de sürüyor: CHP'de gözler bugünkü seçime çevrildi! Özgür Özel'in kurmayları belli oluyor

Heyecan ikinci gün de sürüyor: CHP'de gözler bugünkü seçime çevrildi! Özgür Özel'in kurmayları belli oluyor

05.11.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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CHP tarihine geçecek ve oldukça hareketli bir günün ardından büyük kurultay bugün de devam ediyor. Dün Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin bugün ise gözler Parti Meclisi seçimine çevrildi. Ayrıca 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi de bugün yapılacak.

Heyecan ikinci gün de sürüyor: CHP'de gözler bugünkü seçime çevrildi! Özgür Özel'in kurmayları belli oluyor

Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda partinin kurultayın ardından en yetkili organı olan PM belirlenecek.

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Genel başkanlık seçimi için oy kullanan 1366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de sandık başına gidecek.

Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları saat 16.00'ya kadar Kurultay Divanı'nca kabul edilecek. Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek.

Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK'nin üyelerini de seçecek.

(AA)

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Özgür Özel CHP

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