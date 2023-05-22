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HGS kaçak geçiş ödeme ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2023 HGS kaçak geçiş cezası ne kadar, nasıl sorgulan ır?

11.05.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı Geçiş Sistemi olan HGS, araç sahiplerinin ve sürücülerinin bütün ücretli olan yollardan ve köprülerden geçişleri sırasında ödeme alanlarında, gişelerde beklemeden geçmelerini sağlayan bir ödeme sistemidir. Geçişlerde zaman kazandıran ve avantaj sağlayan bu sistem PTT, anlaşmalı finansal kuruluşlar ve karayolları giriş ve çıkış alanlarında bulunan satış noktalarından temin edilebilir. Peki, HGS kaçak geçiş ödeme ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

HGS kaçak geçiş ödeme ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2023 HGS kaçak geçiş cezası ne kadar, nasıl sorgulan ır?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından denetlemesi yapılan Hızlı Geçiş Sistemi, araç sürücülerine son derece kolaylık sağlayan bir uygulamadır. Trafikte bulunan tüm ücretli otoyol geçişleri HGS ile hızlıca ödenebilmektedir. Ancak HGS olmadan yapılan bir geçiş kaçak geçiş olarak kabul edilir ve kaçak geçiş yapan araç sürücüsü ya da araç sahibi cezaya tabi tutulur.

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HGS yükleme nasıl yapılır?

Sürücülere zaman kazandıran Hızlı Geçiş Sistemi, bazı kurumlar aracılığı ile temin edilebilir. Tüm PTT şubelerinden alınabilen HGS, anlaşmalı finansal kurumlardan, kara yollarının giriş ve çıkış alanlarında yer alan tüm satış noktalarından da temin edilebilir. Bireysel alımlarda Hızlı Geçiş Sistemi alabilmek için aracın ruhsatı ve sürücünün ya da araç sahibinin kimliği hazır bulundurulmalıdır.

Başvuru bir firma adına bir şirket aracı için yapılacaksa firmanın temsil belgesi de beyan edilmelidir. Kiralık araçlar için de Hızlı Geçiş Sistemi başvurusu yapılabilir. Bu durumda yapılan kira sözleşmesi istenir. Aracın plakasına tanımlanan Hızlı Geçiş Sistemi, araçlar arasında aktarılabilir. Örnek olarak bir aracın satılması halinde o aracın tanımlı olduğu HGS içindeki bakiye ile başka bir araç için tanımlanabilir.

HGS araç sınıfları nelerdir? HGS araç sınıfları nelerdir?

HGS kaçak geçiş ödeme nasıl yapılır?

Hızlı geçiş ücretleri farklı sınıflarda yer alan araçların dingil mesafesi, aks sayısı gibi özelliklerine göre düzenlenmiştir. Aracın sınıfına göre yaptığı ol ve mesafeye göre ücret belirlenir. Ancak HGS içinde yeterli bakiye olmadığı durumlarda geçiş sağlansa da cezaya düşme ihtimali vardır. Ödeme alınamadan yapılan geçiş kaçak geçiş kabul edilir ve on beş gün içinde yükleme yapılmazsa para cezası ödemesi gerekir.Cezaya düşmemesi için yapılan kaçak HGS geçişinin ardından on beş günlük süre içinde ödeme yapılmalıdır. Ödemeler anlaşmalı finans kurumlarına, bankalara yapılabilir. Ödenmeyen cezalı kaçak geçişler, araç satımında ve alımında görünürdür.

HGS kaçak geçiş cezası ne kadar?

HGS kaçak geçiş ödeme süresi on beş gündür. Araç sürücüleri ya da araç sahipleri HGS kaçak geçiş yaptıysa ve on beş gün içinde ödeme yapmazsa cezaya tabi tutulur. Ücretli yollardan ve ücretli köprülerden yetersiz bakiye ile geçilmesi ve on beş günlük sürenin aşılması durumunda normal geçiş ücretinin 4 katı oranında ceza ödenmesi gerekir.

HGS kaçak geçiş ücreti dönem dönem değişkenlik gösterebilmektedir. Örnek olarak 2023 yılı için on beş gün içinde ödenen kaçak geçiş ücreti 82 TL olarak belirlenmiştir. On beş günü geçen ve cezaya kalan sürücüler ise 410 TL ödemekle yükümlüdür.

Araç HGS borcu nereden öğrenilir? Araç HGS borcu nereden öğrenilir?

HGS kaçak geçiş sorgulama nasıl yapılır?

Tüm araç sahipleri ve araç sürücüleri HGS bakiyelerini ya da kaçak geçiş sorgulamalarını internet siteleri üzerinden, telefonla ya da mobil uygulamalar aracılığı ile yapılabilir. PTT’den yapılabilen sorgulama için çağrı merkezi numaraları 444 1 788 ve 0 850 460 60 60 numaralarıdır. PTT’nin resmî internet sitesinden de yapılabilen sorgulama, telefona indirilebilen HGS mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bunu dışında Karayolları Genel Müdürlüğünden de sorgulama yapabilmek mümkün olur.

HGS'den araç kilometre ve muayene bilgisi sorgulama işlemi HGS'den araç kilometre ve muayene bilgisi sorgulama işlemi

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