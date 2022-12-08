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HGS araç sınıfları nelerdir, sınıflar hangi araçları kapsıyor? HGS araç sınıfı nasıl öğrenilir?

08.12.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı köprü ve otoyol geçişlerinde belli ücretler ödenir. HGS ve OGS gibi ödeme yöntemleriyle bu geçişler hızlı bir şekilde sağlanır. Hızlı Geçiş Sistemi olan HGS de geçişlerin kolay ve hızlı olmasını sağlayan bir sistemdir. HGS ile boğazlardan ve şehir arası otoyollardan geçiş sağlanırken aynı zamanda bu noktalarda trafik yoğunluğu da kontrol altına alınması amaçlanır. HGS ödemelerinde araç sınıfları dikkate alınır, her araç farklı bir HGS sınıfına dâhildir. HGS araç sınıfları nelerdir?

HGS araç sınıfları nelerdir, sınıflar hangi araçları kapsıyor? HGS araç sınıfı nasıl öğrenilir?

Köprü ve otoyollarda geçiş yaparken belli ücretlerin ödenmesi gerekir. Bu ücretler ödeme yöntemleri olan OGS ve HGS ile yapılır. Bir dönem Otomatik Geçiş Sistemi olan OGS kullanırken günümüzde yerini daha hızlı bir yöntem olan HGS almıştır. Hızlı Geçiş Sistemi yani HGS her araç sınıfı için farklı ödeme fiyatını uygular. Araç sınıflarına göre değişen bu ödemeler sebebiyle araç sahipleri sınıfların neler olduğunu ve bunların nasıl öğrenildiğini merak edebilir. HGS araç sınıfları araç tipine göre ayrılır ve 6 farklı sınıfta değerlendirilir.

HGS araç sınıfları nelerdir?

Ücretli geçiş yolları olan köprüler ve otoyollarda araçlar aks özelliklerine göre ücretlendirmeye tabi tutulurlar. Araçların boyutlarını ve diğer özelliklerini belirleyen aks yani dingil mesafesi ve sayısı HGS ve OGS için önemlidir. Hızlı Geçiş Sistemi ile Otomatik Geçiş Sistemi ödeme yöntemlerinde farklılık gösterse de araçları motosikletler hariç aynı şekilde sınıflandırılır. Toplamda 6 tane sınıf bulunur.

HGS araç sınıfı nasıl öğrenilir?

Hızlı Geçiş Sistemi ve Otomatik Geçiş Sisteminde ödemeler araçların sınıflarına göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar araçların özelliklerine ve işlevlerine göre değişir. İki sınıf içerisindeki araçlar değerlendirilirken araçlarda yer alan dingillerin mesafesi dikkate alınır. Altı sınıf içerisinden üç tanesi için ise araçların kaç adet aks yani dingil bulundurduğu önemlidir. Araç sahiplerinin bu şekilde araçlarının dingil sayılarına ya da aks aralıklarının mesafesine bakarak hangi sınıf araca sahip olduğunu öğrenmeleri mümkündür.

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1. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

HGS geçiş sisteminde ödeme yapılacak aracın birçok açıdan özelliğine göre değişen sınıfı ele alınır. Bu sınıflardan ilkinde yani 1. sınıf araçlarda en küçük araç olan otomobiller bulunur. Otomobillerin aks aralığı 3 metre 20 cm altında bulunduğu için bu sınıfta yer alır.

2. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

Bu sınıf içerisinde bulunan minibüslerin aks aralığı otomobillerden biraz daha fazladır. Dingil mesafesi 3 metre 20 cm'nin üzerinde bulunan ve minibüs olarak geçen araçlar 2. sınıf HGS araçlarıdır.

3. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

İlk iki sınıf içerisinde bulunan araçlarda iki adet aks bulunur ve ele alınan değer bunların arasındaki mesafedir. 3. sınıf ve üzerindeki araçlarda ise kaç adet AKS bulunduğu dikkate alınır. 3. sınıf araçlarda 3 tane dingil bulunur. Yolcu otobüsleri bu kapsamda değerlendirilir.

4. sınıf hangi araçları kapsıyor?

  1. sınıf araçlar, aks yani dingil sayısının 4 veya 5 tane olmasıyla bu sınıfa girer. Kamyonların bazılarında 4 bazılarında ise 5 adet aks bulunur ve 4. sınıf HGS aracı olarak geçmektedirler.

5. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

Bu sınıf içerisinde bulunan araçların 6 ve üzeri sayıda aks yani dingil sayısı bulunur. Bazı kamyonların dingil sayıları 6 ve üzeri olduğu için bu sınıf içerisinde yer alırlar. 5. sınıf HGS aracı olarak geçen diğer araçlar ise tırlar ve bazı kamyonlardır.

6. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

Bu sınıf içerisinde değerlendirilen araçların dingil sayıları ele alınmaz. Motosikletler 6. sınıf araç içerisinde geçer. Otomatik Geçiş Sisteminde 1. sınıf olarak görülebilirler. Fakat Hızlı Geçiş Sisteminde 6. sınıf olarak yer almaktadırlar. Köprü ve otoyol geçişlerinde araç ücretinin yarısını öderler.

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