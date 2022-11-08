HGS borç öğrenme ve sorgulama işlemi nasıl yapılır? Araç HGS borcu nereden öğrenilir?

Hızlı Geçiş Sistemi başvurusu yapabilmek için PTT şubeleriyle görüşmeniz gereklidir. TC kimlik numarası ile HGS sistemine sahip olabilirsiniz. Hızlı Geçiş Sistemine bireysel başvuru yapabilmek için gerekli evraklar bulunur. Ruhsat ve kimlik bilgileriyle hızlı geçiş sistemine sahip olabilirsiniz. PTT üzerinden alındığı gibi anlaşmalı bankalar ve satış noktalarından HGS alınabilir. Bakiye yüklemesi yapabilmek için de PTT ve satış noktalarını kullanabilirsiniz. Hızlı Geçiş Sistemiyle ilgili herhangi bir problem yaşadığınızda müşteri hizmetlerini de arayabilirsiniz. HGS online sistem üzerinden de işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Bakiyeniz minimum seviyenin altındaysa yolculuğa çıkmadan önce bakiye güncellemesi yapmanız gerekir. HGS sistemi kullanmadan ücretli yollardan geçildiğinde plaka üzerinden tespit edilmektedir. Araç sahibinin HGS kullanması zorunludur. Kaçak geçiş sonrası ceza sistemi devreye girmektedir. Ceza tutarını ödemeniz şarttır.

HGS borç sorgulama nasıl yapılır?

HGS borç öğrenme işlemi çeşitli yollardan yapılır. Bakiyenizi sorgulama veya hızlı geçiş sisteminde bulunan borçları öğrenmek için genellikle müşteri hizmetleri aracılığı kullanılır. PTT şubelerine giderek de borcunuzu öğrenebilirsiniz. HGS borç öğrenme işleminden sonra borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. Borç ödeme işlemleri de farklı yollarla yapılır.

HGS borç sorgulama işlemini e-Devlet sistemi ile öğrenebilirsiniz. gerekli bilgileri yazdığınız takdirde HGS borcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasından da borç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. KGM'nin sitesinden "Geçiş ihlal sorgulama" kısmından borcunuzu öğrenebilirsiniz. Müşteri hizmetlerini arayarak da ceza sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

HGS borcu nereden öğrenilir?

HGS borcu öğrenmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. HGS borç kontrol işlemi Online sistem üzerinden öğrenilebilmektedir. Genellikle e-Devlet sistemini kullanarak HGS borcu öğrenme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bakiye bulunmadan geçiş yapıldıktan 15 gün sonra hesabınıza HGS borcu düşmektedir. HGS borcunuzu kısa sürede ödemeniz gerekmektedir. HGS borcu verilen sürede ödenmediği takdirde tekrar para cezası işlemektedir.

Nakit yükleme yapmak istemeyenler için hesaptan yükleme işlemi de gerçekleştirilir. Hızlı Geçiş Sisteminin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden de HGS borcu ödemesi veya bakiye yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. HGS anlaşmalı olduğu bankalar: