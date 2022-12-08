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HGS olmadan geçiş yapmanın cezası nedir, nereye ödenir? HGS olmadan köprüden geçersem ne olur, etiket olmadan geçiş yapılır mı?

08.12.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçlar köprü ve otoyol geçişlerinde belli bir ücret ödemek zorundadırlar. Geçişlerde alınan bu ücretler eskiden otomatik geçiş sistemi (OGS) ile alınırken 2012 yılından itibaren Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile alınmaya başlanmıştır. HGS, araç sürücülerine hem hızlı bir geçiş yapmalarını sağlarken hem de temassız ödeme avantajı sunmaktadır. Köprü ve otoyol girişlerini kullanacak her araçta HGS olması zorunludur. Peki, HGS etiketi olmadan geçiş yapılır mı?

HGS olmadan geçiş yapmanın cezası nedir, nereye ödenir? HGS olmadan köprüden geçersem ne olur, etiket olmadan geçiş yapılır mı?

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde ödeme kolaylığı sağlayan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) 2012 yılından itibaren kullanılan bir sistemdir. Hızlı Geçiş Sistemine göre araçlar türlerine ve boyutlarına göre farklı ücret öderler. HGS sistemi kullanılmaya başladığından beri yollardaki trafik yoğunluğu büyük oranda azalmıştır. Bu sistem hem sürücülerinin zaman kazanmasını sağlarken hem de onlara kolay temassız ödeme yöntemi sunar. HGS sahibi olmayan araç sürücüleri PTT şubeleri üzerinden veya anlaşmalı banka şubeleri üzerinden HGS alabilir.

HGS olmadan köprüden geçersem ne olur?

Araç sahipleri köprü ve otoyol geçişlerinde belirli bir ücret öderler. Bu ödemeyi hızlı geçiş sistemi (HGS) ile temassız bir şekilde gerçekleştirirler. Araç sahipleri hızlı geçiş sistemi (HGS) aboneliği olmadan ya da var olan HGS kartında yeterli bakiye olmadan köprü ve otoyollardan geçerse belli ceza bedeli öder. HGS alınmadan ya da HGS eksik bakiyeyle köprüden ya da otoyol geçişlerinden geçilirse ceza sistemi devreye girer ve araç sahibi maddi bir cezaya tabi tutulur. Bu cezanın bekletilmeden ödenmesi gerekir.

HGS etiketi olmadan geçiş yapılır mı?

Araçlar sahipleri köprü ve otoyol geçişlerinde hızlı geçiş sisteminde HGS etiketleriyle ücretlerini öderler. HGS etiketleri doğru yapıştırılmış araç sahipleri hiçbir sorun yaşamadan köprü ve otoyollardan geçişlerini yapabilirler. HGS etiketi yapıştırılmadıysa da plakaya tanımlı karttan ücret çekimi yapılır. Ancak HGS'de eksik bakiye varsa ya da HGS yoksa ceza işlemi uygulanır.

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HGS olmadan geçiş yapmanın cezası nedir?

HGS olmadan köprü ve otoyollardan geçen sürücüler geçişlerde belli bir ceza bedeli ödemek zorundadır. HGS olmadan geçiş cezası 2022 yılı için tek giriş ücretinin 5 katı olarak belirlenmiştir. Yani 2022 yılı için HGS'siz geçiş ceza bedeli, 15 TL HGS geçiş bedelinin 5 katı katıdır. Araç sahipleri ceza olarak 2022 yılında 90 tl ödeme yapmak zorundadır.

HGS’siz geçiş cezası nereye ödenir?

HGS olmadan geçiş yapan sürücülere belli bir ceza bedeli uygulanır. Araç sürücüleri bu ceza bedelini ilk olarak HGS bakiye yükleme noktalarından ödeyebilir. Aynı zamanda ödediğiniz bu ceza miktarı PTT ödeme noktalarından da sorgulanabilir. Diğer bir ödeme yöntemi olarak da anlaşması bulunan bankalar üzerinden de online olarak HGS cezanızı ödeyebilirsiniz.. HGS cezası ödenebilecek yerler:

  • HGS anlaşmalı istasyonlar
  • HGS anlaşmalı bankalar
  • PTT
  • HGS yükleme noktaları


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