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HGS yükleme yolları neler? HGS para yükleme nasıl yapılır, plakadan HGS yükleme işlemi nasıl olur?

08.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HGS otoyollarda kullanılan zorunlu sistemlerden biridir. Hızlı Geçiş Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Kart veya etiket üzerinden ödeme yapılır. Aracınızın plakası ile PTT şubelerinden hızlı geçiş sistemi etiketi alabilirsiniz. HGS alındıktan hemen sonra devreye girmektedir. Ücretli otoyollarda köprülerde kullanılması zorunlu olan sistemlerden biridir. Kameralı sistemi ile plakları okuyarak ücret kesintisi yapan HGS yükleme yolları nelerdir?

HGS yükleme yolları neler? HGS para yükleme nasıl yapılır, plakadan HGS yükleme işlemi nasıl olur?

Hızlı Geçiş Sistemi olmadan ücretli yollardan geçildiğinde para cezası bulunmaktadır. Hızlı Geçiş Sistemini kullanmak için başvuru yapılması gerekir. Başvuru yapmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. PTT sistemleri kullanarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Online olarak da HGS başvurusu yapılabilir. Hızlı Geçiş Sistemi bakiye kontrol ve yükleme yapabilmek için araç plakanız gerekmektedir. Araç plakası ve gerekli bilgilerle yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Online HGS yüklemeleri yapabilmek için anlaşmalı bankaların kartını kullanmanız gerekir. Kredi kartınıza onaylı talimat vererek HGS yüklemesi yapabilirsiniz. HGS bakiye yükleme yapıldıktan hemen sonra ücretli otoyollardan geçiş yapabilirsiniz.

HGS para yükleme nasıl yapılır?

Yolculuğa sıklıkla çıkanların HGS bakiyesini kontrol etmesi önerilmektedir. Belirli bir bakiyenin altına düşüldüğünde ücretli otoyollardan geçilmemesi önerilir. HGS bakiyesinin az olmasına rağmen ücretli otoyollardan geçilirse ceza sistemi devreye girmektedir. Bu nedenle HGS para yükleme işlemlerinizi sıklıkla kontrol etmeniz önerilir. İnternet üzerinden HGS sorgulama yapabilmek için plaka bilgileri ve araç sahibinin TC kimlik numarası gereklidir. Gerekli bilgileri girdikten hemen sonra bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

HGS para yükleme yolları da değişkenlik gösterir. PTT şubelerinin mesai saatlerinde bakiye sorgulama işlemi kolaylıkla yapılabilir. PTT HGS yükleme yapabilmek için HGS ürün numarası ile PTTMatik'leri kullanarak yükleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bakiye yükleme işlemini de PTT üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden de HGS para yükleme işlemi gerçekleştirilir. ptt.avm.com sitesi üzerinden para yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı Geçiş Sisteminin anlaşmalı olduğu bankalar bulunmaktadır ve bu anlaşmalı bankalar aracılığıyla da bakiye ödeme yapılabilir.

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HGS yükleme noktaları neler?

HGS yükleme noktaları birden fazladır. Benzin istasyonları veya bankalar üzerinden yükleme yapabilirsiniz. Online sistem kullanmak isteyenler için online HGS yükleme sistemlerini kullanabilirsiniz. Uygulama üzerinden otomatik kredi kartı talimatı vererek de yükleme işlemlerinizi onaylayabilirsiniz.

HGS kartı kullanan kullanıcılar kart sistemi ile de HGS bakiyesi öğrenebilir. Etiket kullanan kullanıcılar için ise bu durum mümkün değildir. İstasyonlar üzerinden HGS'ye para yükleme yapabilmek için araç ruhsatı ve kimlik gerekmektedir. HGS üzerinden etiket veya kart alabilmek için de anlaşmalı petrol istasyonlarını kullanabilirsiniz. Kart dolum ve sorgulama işlemlerinizi PTT üzerinden de yapabilirsiniz.Plakadan HGS yükleme işlemi de PTT üzerinden yapılmaktadır. HGS yükleme yolları:

  • PTT şubelerine giderek plaka bilgileri ile HGS yüklemesi yapılabilir.
  • HGS TL yükleme yapabilmek için hgs.müşteri.ptt sayfasına girerek online yükleme yapılabilmektedir.
  • Anlaşmalı bankalar ve petrol istasyonları ile HGS yüklemesi yapılabilir.

Plakadan HGS yükleme nasıl yapılır?

Trafik yoğunluğunda araçların hızlı bir şekilde geçmesi için Hızlı Geçiş Sistemi kullanılır. Hızlı geçiş sistemi bakiyenizi kontrol ederek yolculuğa çıkmanız önerilir. Plakadan HGS yükleme işlemi yapılabilmektedir. Yakınızda bulunan PTT şubelerine giderek sorumlu kişilerden yardım alabilirsiniz. Online sistem üzerinden de plaka bilgileri gerekmektedir. Online sistem üzerinden HGS yüklemesi yapabilmeniz için kredi kartı bulunması şarttır. Kredi kartı bilgilerinizi girerek HGS bakiye yükleme işlemi yapabilirsiniz. HGS ile anlaşmalı bankaların online işlemler ya da cep mobil bankacılık uygulamalarını kullanarak HGS'ye para yükleme işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.


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