Hibe ve faizsiz kredi desteği açıklanmıştı... 'Gündeme gelen kaygılar' deyip açıkladı! Bakan Özhaseki'den 'Yerinde Dönüşüm' paylaşımı: "Kimse merak etmesin"

Deprem bölgesinde kendi yapılarını inşa etmek isteyen depremzedelere sunulacak kredi ve destek paketinin detayları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bakan Özhaseki bununla birlikte kamuoyunda "iyi niyetli kaygıların" gündeme geldiğini belirtti. Özhaseki, 11 ildeki afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını belirttikleri 4 kırmızı çizgiden ödün vermeden adım adım denetleyeceklerini dile getirdi.

"HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN"

Bakan Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm Projesi'yle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Özhaseki, projenin vatandaş nezdinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla beraber kamuoyunda gündeme gelen bütün iyi niyetli kaygıları anlıyorum ve bu kaygıları giderecek bütün tedbirleri aldığımızı belirtmek isterim. Yine bu süreçte bilim insanlarımızın uyarı ve tavsiyelerini sonuna kadar dikkate alıyor; çok önemli ve değerli buluyorum. Hiç kimse merak etmesin; 11 ilimizdeki afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını, ruhsattan meskene kadar her bir adımı, belirttiğimiz 4 kırmızı çizgiden ödün vermeden adım adım denetleyeceğiz."

'TOKİ'MİZ DEVREYE GİRECEK'

Hibe ve kredilerin, inşaatların hak ediş seviyelerine göre verileceğini kaydeden Özhaseki, "İnşa aksamalarının da önüne geçecek ve her bir projeyi, bölgede kurduğumuz yapım ve dönüşüm ofisleri ile takip edip, kontrol edeceğiz. Eğer taahhüt edilen inşaatlarda bir aksama olursa Bakanlığımızın ve ülkemizin yüz akı TOKİ'miz devreye girerek inşa faaliyetini tamamlayacak. TOKİ bu sürecin en büyük güvence noktası olarak hazır bulunacak. Vatandaşlarımız güvenli konutlarına yerleşene kadar bölgeden ayrılmayacağız. İnşallah 11 ilimizde afetlere dirençli yapıları hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

PROJENİN DETAYLARINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Özhaseki, proje ile ilgili 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 4 kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Fay kırıkları üzerine yapılaşma olmayacak. İkincisi zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak, oralar boşalacak. Üçüncüsü dere yataklarına da bundan sonra yapı yapılması mümkün değil. Bunlarla ilgili cezai bir takım müeyyideler önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. 4'üncüsü mimarlık mühendislik hizmetlerinde 'sıfır' toleransla devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)

