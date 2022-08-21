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Hiç aklımıza gelmemişti! Güneş gözlüklerine bulaşan makyajı önlemek mümkün

21.08.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş ışınlarına bakmak gözü oldukça rahatsız ediyor. Bu sebeple kullanılan güneş gözlükleri hem güneşten koruyor hem de kombinleri tamamlayan bir aksesuar haline geliyor. Ancak yapılan makyajların güneş gözlüğüne bulaşması istenmeyen durumlara yol açabiliyor. TikTok kullanıcısı bir kadın makyajınızın güneş gözlüğüne bulaşmaması için bulduğu tüyoyu paylaştı.

Hiç aklımıza gelmemişti! Güneş gözlüklerine bulaşan makyajı önlemek mümkün

Makyajımız gün içerisinde kıyafetlerimize ve aksesuarlarımıza bulaşabiliyor. Özellikle güneş gözlüklerine bulaşan makyaj hem makyajın çıkmasına hem de güneş gözlüğünde kirlilik oluşmasına neden oluyor. Her kadının ortak sorunu olan bu durumu çözmenin yolu oldukça basitmiş. TikTok’ta paylaşım yapan Becca isimli bir kullanıcı güneş gözlüğünüze pudra sürerek bu bulaşmaları önleyebileceğinizi paylaştı. 1.7 milyon izlenen bu tüyo videosu birçok kullanıcı tarafından çok mantıklı bulundu.

@beckyywiththegoodskin You’re a genius and im a huge fan #makeuphack #facepowder #sunglasses #beautytok #makeuptok #imyourbiggestfanifollowyouuntilyouloveme #imyourbiggestfan #ladygaga ♬ original sound - lady gaga - gaga


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