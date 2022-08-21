Hiç aklımıza gelmemişti! Güneş gözlüklerine bulaşan makyajı önlemek mümkün

Makyajımız gün içerisinde kıyafetlerimize ve aksesuarlarımıza bulaşabiliyor. Özellikle güneş gözlüklerine bulaşan makyaj hem makyajın çıkmasına hem de güneş gözlüğünde kirlilik oluşmasına neden oluyor. Her kadının ortak sorunu olan bu durumu çözmenin yolu oldukça basitmiş. TikTok’ta paylaşım yapan Becca isimli bir kullanıcı güneş gözlüğünüze pudra sürerek bu bulaşmaları önleyebileceğinizi paylaştı. 1.7 milyon izlenen bu tüyo videosu birçok kullanıcı tarafından çok mantıklı bulundu.



