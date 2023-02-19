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Hijyensizliğin sonu kötü bitti! Yaptırdığı dövme bir anda çürümeye başladı

19.02.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumda birçok kişi vücudunun çeşitli yerlerine dövme yaptırıyor. Bu dövmeler genellikle herhangi bir risk oluşturmasa da dövme yapımında ve kullanılan malzemelerde hijyene oldukça önem vermek gerekiyor. Kolunu dövme yaptıran bir kişi dövmenin zamanla çürüdüğünü göstererek yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

Hijyensizliğin sonu kötü bitti! Yaptırdığı dövme bir anda çürümeye başladı

20 yaşındaki Süreyya Han isimli bir kadın TikTok hesabında kolunda 'YALNIZ' yazan dövmesini paylaştı. Daha önce de vücuduna dövmeler yaptıran Süreyya, kolunda bulunan son dövmesini yaptırmak için her zaman gittiği dövmecinin dolu olduğundan farklı ve tanımadığı bir dövmeciye gitti.

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Süreyya, yaptırdığı dövmenin derisinin içinde çürümeye başladığını ve kolunu hareket ettiremeyecek kadar şiştiğini paylaştı. Mürekkebin üzerindeki kabuklar bandajlarıyla yırtılırken dövmenin yanında sızan bir apse büyümeye başladı. Sonunda, apse "yedi saat aralıksız kanamaya" geçmeden önce "patladı".

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Bir perakende çalışanı Süreyya'yı tehlikeli dövmenin kan dolaşımında yaşamı tehdit eden bir enfeksiyon olan sepsise neden olabileceği konusunda uyardı. Dövmenin tehlikelerinden korkan Süreyya acil bakıma koştu.

KOLUNU HAREKET EDEMİYORDU

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Süreyya, kolundaki enfeksiyonun geliştiğini gösteren bir dizi grafik görüntünün üzerine kaleme aldı: “Sanatçının kirli olması nedeniyle dövme septik hale geldi. “Cildim düşmeye ve etli olmaya başladı. Bandajlarım tüm kabukları yırttı ve sızıyordu.
Sızdırmaya devam eden tarafta bir apse oluşmaya başladı. Kolumu hareket ettiremez hale gelene ve dövme çürüyene kadar gittikçe büyümeye başladı."

YEDİ SAAT ARALIKSIZ KANADI

"Bir müşteriye hizmet verirken patladı ve yedi saat aralıksız kanadı. Bana sepsis olabileceğimi söyledikleri için acil servise götürülmek zorunda kaldım. Bir saat içinde orada olmam gerektiği söylendi çünkü orayı haftalarca bırakmıştım. İçini boşalttıktan sonra bandajlandı."

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Süreyya'ya iki haftalık bir antibiyotik tedavisi verildi ve altı ay sonra, kolundaki enfeksiyondan yaralanan bölge düzensizleştiği için dövmeyi yeniden yaptırdı.
İnsanlar onun deneyimi karşısında şok oldular. Biri "Dövme sanatçım harika olsa da bu benim en büyük korkularımdan biri." dedi.

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Uzmanlar , dövmelerin genellikle yanlış gidebileceği başka bir yolun da güvensiz ve hijyenik olmayan dövme alanı ve aletlerinden kaynaklanması nedeniyle bunun anahtar olduğunu ekliyor. Dövme yaptırmak istiyorsanız temiz ve güvenli bir yer aramanın önemli olduğu belirtiliyor.

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