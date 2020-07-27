HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan’da bir keçi, maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Hindistan’da bir keçi, maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 15:41 | Son Güncelleme

Hindistan’da yaşanan ilginç bir olayda, polisler ‘maske takmayan’ bir keçiyi gözaltına aldı. Olayın sosyal medyada dalga konusu olmasının ardından hayvanı gözaltına alan polislerden biri, “İnsanlar bugünlerde köpeklerine maske takıyor, keçiye neden takılmasın?" savunması yaptı.

Hindistan’da bir keçi, maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Bugünlerde tüm dünyada maske tartışmaları ve olayları yaşanırken, Hindistan’da ilginç bir meydana geldi.

Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur bölgesinde bir keçinin maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

MASKESİZ DOLAŞMAMA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Hafta sonu meydana gelen olayda, polis keçiyi ciple karakola götürdü. Ancak olayı duyan keçinin sahibi hayvanı kurtarmak için koşarak karakola gitti.

Polis, keçinin sahibinin yalvarmasına karşın hayvanı maskesiz yollarda dolaşmaması koşuyla serbest bıraktı.

Öte yandan Times Now New'un haberine göre, haberin sosyal medyada viral ve dalga konusu olur olmaz, polis yaptığı açıklamayı değiştirerek, aslında maske takmayan adamı yakalamak istediklerini söyledi.

Olayı anlatan polis memuru Saifuddin Beg, maskesiz bir gencin keçinin yanında gördüklerini belirterek, şunu söyledi:

"Genç polisi görünce keçiyi bırakıp kaçtı. O yüzden polisler, keçiyi karakola getirdi. Daha sonra keçiyi sahibine teslim ettik."

Ancak keçiyi getiren polislerden biri, keçinin maskesin gezmesini bir kural ihlali olarak gördüğünü itiraf etti ve şunları söyledi: “İnsanlar bugünlerde köpeklerine maske takıyor, keçiye neden takılmasın?"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
110 kiloluk başbakan Johnson: Ben de şişmandım!110 kiloluk başbakan Johnson: Ben de şişmandım!
TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

'Koronavirüsü belirtisiz geçirenlerde inme riski daha yüksek'

'Koronavirüsü belirtisiz geçirenlerde inme riski daha yüksek'

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Diğer Haberler
110 kiloluk başbakan Johnson: Ben de şişmandım!

110 kiloluk başbakan Johnson: Ben de şişmandım!

Aşıda yeni umut: 30 bin kişi ile yapılacak testler başladı

Aşıda yeni umut: 30 bin kişi ile yapılacak testler başladı

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden test geliştirildi! İşte fiyatı

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden test geliştirildi!

Azerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Azerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Nadir görülen hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkmadı

Nadir görülen hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkmadı

Panter ve leopar çiftinin fotoğrafı viral oldu

Panter ve leopar çiftinin fotoğrafı viral oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.