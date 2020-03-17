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Hindistan'da koronavirüse karşı 'inek idrarı içme partisi' düzenlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Bir Hindu grubu, cumartesi günü koronavirüsü uzak tutacağına inandıkları için inek idrarı içme partisi düzenledi.

Hindistan'da koronavirüse karşı 'inek idrarı içme partisi' düzenlendi

Çoğu Hindu, ineği kutsal sayıyor ve bazıları tedavi edici özellikleri bulunduğuna inandıkları inek idrarını içiyor.

Uzmanlar, inek idrarının kanser gibi hastalıkları tedavi etmediğini ve koronavirüsten koruyabileceğine dair de herhangi bir kanıtın bulunmadığını ısrarla belirtiyor.

Akhil Bharat Hindu Mahasabha (Tüm Hindistan Hindu Birliği) isimli topluluğun, ülkenin başkentindeki genel merkezinde gerçekleşen "partiye" 200 kişi katılırken, partinin organizatörleri Hindistan'ın farklı yerlerinde benzer etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini ifade etti.

Parti katılımcılarından Om Prakaş şunları söyledi:

Biz 21 yıldır inek idrarı içiyoruz, inek gübresinde de banyo yapıyoruz. İngiliz ilaçlarını tüketmeye hiçbir zaman ihtiyaç duymadık.

Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi partisinden liderler, inek idrarının ilaç ve kansere çare olarak kullanılmasını savunuyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinden bir lider, bu ayın başlarındaki bir meclis oturumunda eyaletin yasa yapıcılarına, ineklerin idrarı ve dışkısının koronavirüsü tedavi etmek için kullanılabileceğini söylemişti.

Şimdiye kadar küresel çapta 138 binden fazla insana bulaşan ve 5 binin üzerinde kişiyi öldüren virüsün, henüz bilimsel bir kesin tedavisi bulunmuyor ve dünya genelinde devletler pandeminin yayılışını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

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Hindistan koronavirüs idrar çiş inek

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