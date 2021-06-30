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Hindistan'da Twitter tartışması büyüyor!

30.06.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da sosyal paylaşım sitesi Twitter hakkında yaşanan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Ülkede sosyal paylaşım sitesine 2 dava açıldı.

Hindistan'da Twitter tartışması büyüyor!

BBC'nin haberine göre, Çocuk Haklarının Korunması Ulusal Komisyonu, Twitter'ı çocuk pornosuna teşvikten şikayet etti.

Bunun üzerine başkent Delhi'de görevli polisler, konuyla ilgili mahkemeye başvurdu.

Hint polisi, Madya Pradeş eyaletinde açtığı ikinci davada, Twitter'ın Hindistan haritasını yanlış gösterdiğini savundu.

Twitter'ın paylaştığı Hindistan haritasında Cammu Keşmir ve Ladakh bölgesi, ülke sınırları içinde gösterilmemişti.

Twitter için &quot;Beni bu mention'dan çıkar&quot; özelliği yolda!Twitter için "Beni bu mention'dan çıkar" özelliği yolda!

Söz konusu harita, siteden 28 Haziran'da kaldırılmıştı.

Ülkede halihazırda Twitter'a son bir ay içinde açılmış 4 dava bulunuyor.

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SİTENİN ÜLKE SORUMLUSU DA DAVA EDİLDİ

Twitter'ın Hindistan sorumlusu Manish Maheshwari hakkında da dün bu harita nedeniyle dava açılmıştı.

Maheshwari hakkında açılmış iki dava daha bulunuyor.

Bunlardan biri, Uttar Pradeş eyaletinin haritasının yanlış yayımlanmasıyla ilgili.

Diğer dava ise Uttar Pradeş'te ay başında Müslüman bir erkeğe saldırıyı gösteren videoyu paylaşmasından kaynaklanıyordu.

HİNDİSTAN'DA İNTERNET DÜZENLEMESİ

Ülkede sosyal medya platformlarına yeni kurallar getiren internet düzenlemesi 26 Mayıs'ta hayata geçirilmişti.

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Hindistan Teknoloji Bakanı Ravi Shankar Prasad, 16 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sosyal medya platformunun söz konusu düzenlemeye, verilen birden fazla fırsata rağmen "kasıtlı olarak uymama yolunu seçtiğini" açıklamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan
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