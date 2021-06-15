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Twitter için "Beni bu mention'dan çıkar" özelliği yolda!

15.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni özelliği ortaya çıktı. Twitter'dan Dominic Camozzi'nin paylaştığına göre Twitter, bir mention'dan çıkmanıza izin vermek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Twitter için "Beni bu mention'dan çıkar" özelliği yolda!

Twitter, son aylarda hareketli günler geçiriyor. Twitter Blue ücretli abonelik sistemi ile gündeme gelen mikroblog sitesi, aynı zamanda bu süreçte birkaç yeni özelliği daha kullanıcılarla buluşturdu. Fakat daha fazlası yolda gibi görünüyor. En azından Twitter'dan Dominic Camozzi'nin aktardıkları bize bunu gösteriyor.

TWITTER'A YENİ ÖZELLİK

Dominic Camozzi, kişisel profilinde, mention'larda bahsedilmemenizi sağlayacak bir özelliğin detaylarını paylaştı. Aktarılanlara göre şirket bu özellik ile kullanıcıların başkaları tarafından bahsedildikleri bir tweet'ten çıkmalarına izin verecek. Böylece bir parçası olmak istemediğiniz bir tweet veya sohbetten etiketiniz kaldırılacak. Bu özellik, tıpkı Instagram'daki istenmeyen fotoğraf etiketlemelerinin kaldırılmasını amaçlayan özellik gibi çalışacak.

Twitter özellik

Twitter Blue nedir, özellikleri neler? Twitter artık ücretli mi olacak?Twitter Blue nedir, özellikleri neler? Twitter artık ücretli mi olacak?

BİRKAÇ GÜN BOYUNCA SESSİZLİK SAĞLAYABİLECEK

Camozzi'nin aktardıklarına göre aynı zamanda 1 gün, 3 gün veya 7 gün boyunca herkesin sizden bahsetmesi de önlenebilecek. Söz konusu özelliğin ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

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