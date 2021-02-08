Hindistan’daki buzul felaketinin bilançosu ortaya çıktı: 14 ölü, 150 kayıp

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, dün, Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin iki hidroelektrik santrali projesi ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini kaydetti. Sel felati sonrası 11 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14'e yükseldiğinmi ifade eden yetkililer, kaybolan en az 150 kişinin arandığını açıkladı. Chamoli'deki polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu ifade etti. Yetkililer, selin ardından 15 kişinin kurtarıldığını da bildirdi.

MODİ: TÜM ULUS HERKESİN GÜVENLİĞİ İÇİN DUA EDİYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün paylaştığı mesajında Uttarkand'daki durumu yakından izlediğini söylerek çalışmalar hakkında bilgi edindiğini belirtti. Modi sel felaketine ilişkin yaptığı son açıklamada, “Hindistan, Uttarakhand'ın yanında ve ulus orada herkesin güvenliği için dua ediyor" dedi.