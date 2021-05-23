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Hindistan'dan sosyal medya şirketlerine 'Hint varyantı' talimatı

23.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da hükümeti Youtube, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya şirketlerine Kovid-19'un "Hindistan varyantı" ifadelerinin tüm paylaşımlardan kaldırılmasını talep etti.

Hindistan'dan sosyal medya şirketlerine 'Hint varyantı' talimatı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Hindistan'da hükümet, sosyal medya şirketlerine 'Hint varyantı ifadelerini kaldırın" talimatı gönderdi.

Yerel medyanın haberine göre, Bilgi Teknoloji Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüsün "Hindistan varyantı" olarak anılan varyantının B.1.617 olarak tanımlandığını ve isminin bu şekilde kullanılması gerektiğini; buna "Hindistan" adının verilmesinin yanlış olduğunu aktardı. Covid-19 virüsünün varyantları, coğrafi olarak ortaya çıktığı yerle anılıyor.

Kaynak: DHA

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