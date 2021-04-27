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Hindistan felaketi yaşıyor! Ölenleri sokaklarda yakıyorlar

27.04.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da ölülerin yakıldığı krematoryumlarda yer kalmadığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle krematoryumlarda yer kalmamasının ardından, ölüler geçici olarak inşa edilen mekanlarda yakılmaya başladı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kaldığı ifade edildi.

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Başkent Yeni Delhi'de Sarai Kale Han krematoryumunda en az 27 yeni platformun inşa edildiği, krematoryum çevresindeki parka 80 platformun daha eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Krematoryum görevlileri, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtirken, bir yetkili, Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, daha fazla platforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yeni Delhi'de giderek artan ölü sayıları nedeniyle cesetlerin yakılması için otopark, park ve boş alanların geçici krematoryumlara dönüştürülmesinin planladığı kaydedildi.

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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 771 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 197 bin 894'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Hindistan

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