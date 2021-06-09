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Hindistan varyantının baskın hale geldiği İngiltere'de bir günde yüzde 74 vaka artışı

09.06.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 540 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle şubat ayından bu yana ilk kez günlük 7 bin sınırı aşılmış oldu. Nüfusunun yüzde 70'ten fazlasını aşılayan İngiltere'de vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde Hindistan varyantı görülüyor.

Hindistan varyantının baskın hale geldiği İngiltere'de bir günde yüzde 74 vaka artışı

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte kaydedilen 6 can kaybı ile virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 127 bin 860'a yükseldi.

27 ŞUBAT'TAN BU YANA İLK

Geçen hafta 4 bin 330 olarak kayda geçen günlük vaka sayısı ise bir hafta içinde yüzde 74 artarak bugün 7 bin 540 oldu. Böylece 7 bin 434 vakanın kaydedildiği 27 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

HİNDİSTAN VARYANTI EN BASKIN TÜR HALİNE GELMİŞTİ

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, Alfa (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

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Nüfusunun yüzde 70'ten fazlasını aşılayan İngiltere'de vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde Hindistan varyantı görülüyor.

Bu arada, son 24 saatte 136 bin 802 ilk, 313 bin 482 de ikinci doz aşı uygulandı.

İki doz aşı yaptıranların toplam sayısı 40 milyon 710 bin 319'a, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 28 milyon 540 bin 844'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 77'si ilk, yüzde 54'ü de ikinci doz aşısını yaptırdı. (AA)

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