Hindistan'da Müslüman vekilden Müslümanlara yönelik saldırılara tepki

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi, toplum içerisindeki nefret körüklenmeye devam ettiği sürece Müslümanlara yönelik saldırıların durmayacağını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Müslümanları ve "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitleri hedef alan şiddeti eleştiren Asaduddin Owaisi, hükümetin Müslümanlara yönelik düşmanlığı artırdığını kaydetti.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve Hindu milliyetçisi Ulusal Gönüllü Organizasyonunun (RSS) toplum içerisinde Müslümanlara yönelik nefreti körüklediğini ve bu nedenle Müslümanlara ve Dalitlere karşı saldırıların devam edeceğini belirten Owaisi, bu tür linç eylemlerinin, Hindu milliyetçisi örgütlerin çatı kuruluşu Sangh Parivar ile bağlantılı olduğunu kaydetti.

Owaisi, BJP'yi ve RSS'yi, Müslümanların "terörist, millet karşıtı ve inek katliamcısı" olarak görüldüğü bir zihniyeti oluşturmaya çalışmakla suçladı.

Owaisi, "İnsanlar 'Jai Shri Ram (Rabbimiz Ram'ı Selamlarız)' sloganı atmadıkları için dövülüyorlar. Bu olaylar durmayacak. Sadece Müslümanlar ve Dalitler hedef alınıyor. Bu tür olayların arkasında birbiriyle bağlantılı örgütler var." diye konuştu.