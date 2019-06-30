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Hindistan'da Müslüman vekilden Müslümanlara yönelik saldırılara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

Haydarabad Milletvekili Müslüman Asaduddin Owaisi, ülkede nefret körüklendiği sürece Müslümanlara yönelik saldırıların durmayacağını söyledi

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi, toplum içerisindeki nefret körüklenmeye devam ettiği sürece Müslümanlara yönelik saldırıların durmayacağını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Müslümanları ve "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitleri hedef alan şiddeti eleştiren Asaduddin Owaisi, hükümetin Müslümanlara yönelik düşmanlığı artırdığını kaydetti.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve Hindu milliyetçisi Ulusal Gönüllü Organizasyonunun (RSS) toplum içerisinde Müslümanlara yönelik nefreti körüklediğini ve bu nedenle Müslümanlara ve Dalitlere karşı saldırıların devam edeceğini belirten Owaisi, bu tür linç eylemlerinin, Hindu milliyetçisi örgütlerin çatı kuruluşu Sangh Parivar ile bağlantılı olduğunu kaydetti.

Owaisi, BJP'yi ve RSS'yi, Müslümanların "terörist, millet karşıtı ve inek katliamcısı" olarak görüldüğü bir zihniyeti oluşturmaya çalışmakla suçladı.

Owaisi, "İnsanlar 'Jai Shri Ram (Rabbimiz Ram'ı Selamlarız)' sloganı atmadıkları için dövülüyorlar. Bu olaylar durmayacak. Sadece Müslümanlar ve Dalitler hedef alınıyor. Bu tür olayların arkasında birbiriyle bağlantılı örgütler var." diye konuştu.

Jharkhand eyaletinde Tabrez Ensari adında Müslüman bir gencin linç edilmesini kınayan Owaisi, "Önce bir Müslüman 'inekseverler' tarafından öldürülüyor. Daha sonra anlamsız mazeretler başlıyor, sığır eti, hırsızlık, kaçakçılık 'şüphesi' gibi. Sırf 'şüphe' sebebiyle öldürülebiliriz." dedi.

Cuma günü Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki Müslüman bir çocuk takkesini çıkartmadığı ve "Jai Shri Ram" demediği için bir grup Hindu tarafından dövülmüştü.

Jharkhand eyaletinde Tabrez Ensari adında Müslüman bir genç de bir çete tarafından elektrik direğine bağlanarak 12 saat dövülmüş ve hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Asaduddin Owaisi Dalit Hindistan saldırı

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