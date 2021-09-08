HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızlar bunu beklemiyordu! "Güzel bir tokatlıyor onları"

Hırsızlar bunu beklemiyordu! "Güzel bir tokatlıyor onları"

08.09.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'deki bir siteye hırsızlık için gelen iki kişi büyük şok yaşadı. Aküyü çalarken hırsızları fark eden 15 yaşındaki genç, yumruk ve tekmelerle bir anda atağa geçti. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar ise arkalarına bile bakmadan kaçtı. Gencin hırsızları tekme atarak kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlar bunu beklemiyordu! "Güzel bir tokatlıyor onları"

Bahçelievler'deki olay, geçtiğimiz hafta Kocasinan Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık için siteye gelen iki kişi sitenin C bloğunun giriş katında bulunan bir araba aküsünü gözlerine kestirdi. Hırsızlardan biri gözcülük yapmak için yukarıda beklerken, diğeri de duvarın üstünden atlayarak evin bahçesine girdi.

HIRSIZLARA TEKME VE YUMRUKLARLA MÜDAHALE ETTİ

Aküyü alarak arkadaşına veren hırsız sitenin bahçesinden çıkmak için harekete geçtiği sırada, sitede oturan 15 yaşındaki genç hırsızları fark edip olaya müdahale etmek istedi. Genç, gözcülük yapan hırsızı tekme ve yumruk atarak yakalamaya çalışırken, sitede bulunan hırsız örümcek adam gibi tırmanıp kaçtı. Bu sırada gencin elinden kurtulan diğer hırsız ise kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

1

TESADÜFEN GÖRMÜŞ

Bir diğer site sakini Orhan Akpınar ise evin bahçesinden akü çalınması olayıyla ilgili, “Sabah erken saatleriydi komşular beni hırsız var diye çağırdılar. Biz koştuk D blokun giriş katındaki dairenin balkonunda duran araba aküsünü hırsızlar atlayıp giriyorlar bahçeden bunları tam alırken tesadüfen evin sahibinin 15 yaşındaki oğlu o da görüyor. Tam hırsızlar aküyü alırken tepelerine çöküyor. Güzel bir tokatlıyor onları ve bunlar da aküyü orada bırakıp kaçıyorlar. Biz de koştuk ama iki hırsızın bir tanesi bir tarafa bir tanesi bir tarafa kaçtılar. Elimizden kurtulup gittiler. Birkaç gün sonra da A bloka hırsızlar girdi. Bu hırsızlardan kurtulmanın çaresi nasıl olacak? Kimler bunu organize ediyor? Kimler bunlara göz yumuyor? Bunların sonu kesildi diye ne zaman bir haber duyacağız dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu

D-100’de feci kaza! Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölüD-100’de feci kaza! Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

O ANLAR KAMERADA

Bahçelievler’de 15 yaşındaki gencin hırsızları kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların ilk önce sitenin bahçesine indiği ve daha sonra tırmandığı, sonrasında ise bir evin önündeki aküyü alarak arkadaşına verip çıkacağı sırada gencin gelerek hırsızları tekme atarak kovalaması görülüyor.

2

"Pes" dedirten hırsızlık! Belediye paylaştı: Söyleyecek söz bulamadık"Pes" dedirten hırsızlık! Belediye paylaştı: Söyleyecek söz bulamadık

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllıkKahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllık
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Mardin'de iki köyde giriş-çıkışlar durdurulduMardin'de iki köyde giriş-çıkışlar durduruldu
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç motosiklet kazası! 2 ölü

Korkunç motosiklet kazası! 2 ölü

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

Türkiye'de keşfedildi! Artık bir ilimizin adını taşıyor

Türkiye'de keşfedildi! Artık bir ilimizin adını taşıyor

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.