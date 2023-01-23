Hırsızlardan korkma devri bitti! Evinizi daha güvenli hale getirecek en iyi dijital kapı dürbünleri

Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte yeni teknolojik cihazlar da önem kazanmaya başlıyor. Bunlar arasında bulunan dijital kapı dürbünleri, dışarıda bekleyen kişinin kim olduğunu görmenizi sağlıyor. Böylece kötü bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Evinizin güvenliğini arttırmak için sizlere tavsiye edebileceğimiz birbirinden kaliteli dijital dürbün modellerini araştırdık. Liste hâline getirdiğimiz ürünleri incelemeden dijital dürbün satın almamanızı tavsiye ederiz!

1. Hareket sensörüyle öne çıkan: Yale 45-5800-1443-00-6001 LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü

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Hareket sensörü bulunan ve dışarıdaki tüm hareketleri kolaylıkla algılayabilen Yale 45-5800-1443-00-6001 LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü, evinizin güvenliğini arttıracak ürünler arasında. En iyi dijital kapı dürbünü markaları arasında bulunan ürün, gece görüşü bulunduğu için karanlıkta bile kapı önünü göstermeye devam eder. Böylece gece gündüz demeden kapıda kimin olduğunu kontrol edebilir ve aklınız rahat bir şekilde kapıyı açabilirsiniz. Üstelik fotoğraf, video kaydı, tarih ve saat ile kayıt gibi birbirinden güzel özelliklerle donatılan cihaz, evinizin vazgeçilmezi olmaya aday!

2. Kendinizi güvende hissedin: Hafele Vision Sd Elektronik Kapı Dürbünü

Kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayan Hafele Vision Sd Elektronik Kapı Dürbünü, yüksek görüntü kalitesi sayesinde daha kaliteli bir görüntü deneyimi yaşatır. 110 derecelik görüş açısı sayesinde sadece kapı önünde değil, etrafta bulunan insanları da görebilirsiniz. Böylece evinizde otururken kendinizi her zaman üstün güvenlikli bir evde yaşıyormuş gibi hissedeceksiniz. LCD ekrana sahip cihaz, bu olumlu özelliği sayesinde görüntüleri son derece net şekilde almanızı sağlar. Resimlerin ve videoların kaydedilmesi için 8 GB'a kadar olan SD kartları desteklediğini de belirtmek gerekiyor.

3. İnce tasarım: Yale 45-5000-1435-00-6001 LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü

Ultra ince tasarımıyla tam bir teknoloji harikası olarak adlandırabileceğimiz Yale LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü, LCD ekranı sayesinde dışarıda olan biten her şeyi görmenize yardımcı olur. Görüntü kalitesini etkileyen geniş açı ise etrafta bulunanları da görmenize yardımcı olur. Yüksek çözünürlüklü dijital kapı dürbünü tavsiyesi isteyenlere önerebileceğimiz ürünler listesinde bulunan dürbün, kolayca kurularak hemen kullanılmaya başlanabiliyor. Kısa bir süre içerisinde kurulabilen ürün ile tanıştığınıza çok memnun kalacaksınız. Yale LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü'nü hemen incelemenizi tavsiye ediyoruz.

4. Kompakt tasarım harikası: Heayzoki Dijital Kapı Camı

Kompakt tasarımı ile kullanımı son derece kolay olan Heayzoki Dijital Kapı Camı, güvenilirliği sebebiyle çok sık tercih edilen modeller arasında bulunuyor. 120 derecelik geniş açılı lens özelliği ile sadece kapı önünde bulunan kişiyi değil, etraftakileri de rahatlıkla görmenizi sağlayan cihaz 3,5 inç büyüklüğünde. HD görüntü kalitesine sahip ürün sayesinde kapı önünde olan biten her şeyi gerçekçi ve net olarak görebilirsiniz. Önerebileceğimiz modeller arasında dikkat çekici bir yere sahip olan kapı dürbünü, kameralı çalışma sistemiyle sizi büyük bir dertten kurtarır!

5. Son teknoloji ürünü: S-Link Swapp SL-EG22 1080p HD TF Kartlı Kameralı Akıllı Kapı Zili

Son teknolojinin en büyük nimetleri arasında bulunan S-Link Swapp SL-EG22 1080p HD TF Kartlı Kameralı Akıllı Kapı Zili, günümüz teknolojisinde her evde mutlaka bulunması gereken bir ürün. Wi-Fi destekli dijital kapı dürbünü modelleri arasında dikkat çekici bir yere sahip olan cihaz ile tanıştıktan sonra kapınızın önünde gerçekleşen her şeyden haberdar olabileceksiniz. Ürünün üretiminde kullanılan kaliteli malzemeler, onun dayanıklılığını arttırarak daha uzun süreler boyunca çalışmasına yardımcı olur. Evinizi güvende tutmanıza katkı sağlayacak ürüne mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

6. Şarj edilebilen bataryasıyla: Cuppon Akıllı Kablosuz Wifi Kamera Kapı Zili

Şarj edilebilen bataryasıyla mükemmel bir kullanım kolaylığı sağlayan Cuppon Akıllı Kablosuz Wifi Kamera Kapı Zili, çift yönlü ses aktarma teknolojisi ile daha aktif bir kullanım özelliği sunuyor. Maksimum 128 GB büyüklüğünde hafıza kartlarını da destekleyen cihazınızla çekilen bütün videoları istediğiniz zaman kaydedebilirsiniz. Bataryası tükendikten sonra ise şarja bağlayarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu yönüyle de pil ya da enerji israfında bulunmayan cihazı, günümüz teknolojisinde her evde mutlaka bulunması gerekenler listemize eklemesek olmazdı!

7. Kablosuz kullanılabilen: Fonri Wi-Fi Akıllı Kapı Zili

Kablosuz olarak kullanım özelliği sağlayan Fonri Wi-Fi Akıllı Kapı Zili, hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymadan internet bağlantısı üzerinden rahatlıkla çalışır. Evinizde, iş yerinizde ya da koruma altına almak istediğiniz her yerde tercih edebileceğiniz ürün sayesinde dışarıda kim var derdine son vereceksiniz. Cihaz, kimin geldiğini görerek kapıyı açmadan önce önlem almanızı sağlar. Hareket algılama sensörü ise ürünün olumlu özelliklerinden bir diğeri. HD görüntü kalitesi ve gece görüş özellikleri bulunan dijital dürbün, tam bir performans sağlayarak kullanıcılarını şaşırtmayı başarıyor.

8. Gece görüş fonksiyonuyla: LAOJIA Kapı Zili Kapı Görüntüleyici Kamera Kapı Gözetleme Deliği

Gece görüş fonksiyonu bulunan LAOJIA Kapı Zili Kapı Görüntüleyici Kamera Kapı Gözetleme Deliği, güvenliğinizi üst seviyeye çıkaran araçlardan bir diğeri. Kapıya gelen ziyaretçileri görüntüleme ve anlık video kayıt gibi birçok olumlu özelliğe sahip olan cihaz, 135 derecelik geniş bir açı ile görüntüyü sizlere aktarır. Böylece sadece kapı önünde değil, etrafta da neler olup bittiğini görerek kendinizi daha güvende hissedersiniz. Evde, iş yerinde ya da ofiste; mekân fark etmeksizin istediğiniz her yerde kullanmaya devam edebileceğiniz cihazın hayatınızı büyük oranda kolaylaştıracağını söyleyebiliriz.

9. Kalitesiyle adından söz ettiren: Yale 500 Serisi LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü

Kalitesiyle adından söz ettiren görüntülü kapı dürbünü deneyimi ile daha yakından tanışmak ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise Yale 500 Serisi LCD Ekranlı Dijital Kapı Dürbünü sizlere tavsiye edebileceğimiz, akıllı görüntüleme cihazları arasında bulunuyor. İdeal ekran boyutlarına sahip kapı önü kamerası, her evde mutlaka bulunmalı. Zil çaldığında kapı önünde kim olduğunu görerek kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Güvenlik sektörünün ön plana çıkan markaları arasında bulunan firmanın ürettiği fotoğraf ve video çekmeyi de destekleyen dijital kapı dürbünü, evinize çok iyi gelecek!

10. Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi: Fockety Dijital Kapı Gözetleme Deliği

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Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle aldığınıza pişman olmayacağınız Fockety Dijital Kapı Gözetleme Deliği, evinizi daha güvenli bir hâle getirmek için özel olarak tasarlandı. LCD ekranlı monitöründen kapının önünde bulunan tüm misafirlerinizi izleyebilir, böylece her zaman daha hazırlıklı davranabilirsiniz. 2,4 inç büyüklüğüne sahip olan ekran monitör, düşük güç tüketiminde bulunurken aynı zamanda yüksek çözünürlüklü görüntü deneyimini yaşatır. 145 derece geniş açılı lensine sahip olan cihaz sayesinde kapınızın dışında olan biten her şeyin farkına varacaksınız. Dijital kapı dürbünü hayatınıza girdikten sonra dışarıdakini görmeden kapı açma tedirginliğine son verin!