Hırsızları uzak tutmak için kullanabileceğiniz en iyi asma kilit önerileri

Birçok farklı alanda kullanabileceğiniz asma kilitlerin farklı modelleri mevcut. Bahçe kapıları, bisiklet, zincir ve garaj gibi birbirinden birçok bölge için kullanılabilen asma kilitler, tasarım özellikleri bakımından da farklılık gösteriyor. Nerede olursa olsun asma kilit kullanmak, hırsızlıkları önlemek için son derece önemli. Gelin, sizin için bir araya getirdiğimiz asma kilit çeşitlerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Maksimum güvenlik: Tek-İş Asma Kilit Gri Döküm

Güvenliğinizi sağlamak için en iyi asma kilit seçeneklerinden biri, küçük yapısıyla her alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz Tek-İş Asma Kilit Gri Döküm! Otuz milimetre olması sayesinde kolayca takıp kullanabileceğiniz asma kilit, iki adet anahtarıyla birlikte sizlere ulaştırılıyor. Hafifliği sayesinde kolay taşıyacağınız kilit, standart olarak bilinse de küçük dolaplar ve kasalar gibi alanlarda son derece etkili. Küçük ölçekte alanlar için rahatlıkla tercih edilebilecek kilit, pratik sonuçlar sunuyor. Asma kilit nasıl açılır, diye merak ediyor olabilirsiniz. Anahtar dışında herhangi bir açma yöntemi bulunmadığı için sizden başkası tarafından kullanılamıyor.

2. Şık duruşuyla etkileyen: Yale Protector Lamine Asma Kilit

Kilitler sadece koruma özellikleriyle değil, görünümleriyle de birbirinden ayrılıyor. Asma kilit modelleri, renk ve boyut gibi farklılıkların yanı sıra dış yüzey yapılarıyla da öne çıkıyor. Anahtardan başka hiçbir şeyle açılamayan Yale Protector Lamine Asma Kilit, boronun dayanıklı yapısıyla birleşerek koruyuculuğunu artırıyor. Delici ve kesici aletlerle açılamıyor. Ayrıca çift dayanıklılık için çelikten üretilen gövdesi, kırılma ya da aşınma gibi durumlara engel oluyor. Maksimum koruma ve üst düzey kilitleme için tercih edebileceğiniz modeli dış mekânlardaki kapılar için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

3. Küçük ve estetik görünümlü: Mannesmann Man Pirinç Asma Kilit

Klasik formu ve dayanıklı yapısıyla en sağlam asma kilit tercihleriniz arasında bulunması gereken Mannesmann Man Pirinç Asma Kilit, oldukça kullanışlı olmasıyla biliniyor. Bir ana ve iki yedek anahtarla size ulaştırılan kilit, küçük alanlarda da kullanılabiliyor. Asma kilidin boyutları, takılacak alanın yeterliliğine ve yüzeyine uygun kullanım imkânı sunuyor. Ürünü duvarla sınırlı bir alanda, küçük ölçülere sahip dolap ve kasa kapaklarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yirmi beş milimetre genişlik ve yirmi yedi milimetre yüksekliğiyle her koşulda elinizle kolayca kavrayarak açabilir ve tek hamlede kapatabilirsiniz.

4. Kırılması önlenen sertleştirilmiş yüzey: Yale PVC Kaplamalı Marin Asma Kilit

Görünümü ve işleviyle asma kilit tavsiyeleri arasında sıklıkla duyabileceğiniz Yale PVC Kaplamalı Marin Asma Kilit, yüksek koruma sağlıyor. Çift kilitleme sistemiyle sizden başka kimsenin tek hamlede açamayacağı kilit, sertleştirilmiş çelik halkasıyla da darbelere karşı kendini koruyor. Ürün, dayanıklı ve güvenli olduğundan emin olmak için çeşitli testlerden geçirilerek üç anahtarla size ulaştırılıyor. Dış kaplaması ve toz ya da suya karşı anahtar girişi için geliştirilen kapağı sayesinde ürün paslanmıyor. 120 saat korozyon direnci testinden geçirilen asma kilit, zorlu hava koşullarına karşı oldukça dayanıklı yapısıyla biliniyor. Yıllar geçse de ilk günkü gibi kullanılabiliyor.

5. Hızlı ve pratik sonuçlar için: Yuma Kayar Pimli Pirinç Asma Kilit

Üst düzey koruma gerektiren alanlarda ve sert kapılarda yan asma kilit kullanmanız önerilir. Yuma Kayar Pimli Pirinç Asma Kilit, çok fazla efor sarf etmeden büyük kapıları da rahatlıkla kilitlemenizi ve sağlam güvenlik önlemleri almanızı sağlıyor. Büyük asma kilit ürününü klasik formdakilerden farklı olarak yandan açma imkânınız bulunuyor. Dükkan kepenkleri, garaj kapıları ve çok daha fazlası için tek hamlede açıp kapatabileceğiniz bu ürünü mutlaka denemelisiniz. Üstelik dış yüzeyindeki dayanıklı yapı sayesinde taşla ya da çeşitli aletlerle kırılması mümkün değil.

6. Uzun ömürlü: Yale Muhafazalı Krom Kaplamalı Asma Kilit

Asma kilit ölçüleri, ürünleri hangi alanda kullanabileceğiniz konusunda ipucu veriyor. Yale Muhafazalı Krom Kaplamalı Asma Kilit, boron halkasıyla son derece güvenli ve korumalı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Krom kaplama olduğu için daha ağır ve dayanıklı bir yapıya sahip olan kilit, aynı zamanda paslanma ve aşınma yapmıyor. Çift kilitleme özelliği daha fazla önlem almanızı sağlıyor. Su geçirmez yapısı ürünün ömrünü artırıyor. Beş pimli silindiri anahtar dışında hiçbir dış etkenle açılamıyor. Sizlere ulaşmadan önce çeşitli testlerden geçen kilit, etkili koruma sağlayarak ihtiyaç duyduğunuz her alanda kullanılabiliyor.

7. Kolay kullanım avantajı sunan: Meşem Uzun Sarı Asma Kilit

Daha dar alanlara uyum sağlaması için uzun asma kilit seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Meşem Uzun Sarı Asma Kilit, çift taraftan kilitlenebiliyor. Sertleştirilmiş kanca yapısı farklı müdahalelerle kesilip kırılamıyor. Üç adet anahtarla birlikte gelen kilit, pratik ve hızlı şekilde hareket edebiliyor. İçi ve dışında kullanılan paslanmaz malzemeler zaman içerisinde aşınma, kabarma gibi olumsuzluklar yaratmıyor. Bu sayede daha uzun süre kullanılabiliyor. Asma silindiri pirinç profil olduğu için darbelere karşı da koruma sağlıyor. Kendi anahtarı dışında farklı bir anahtarla açılmıyor.

8. Dayanıklı ve her koşula uyumlu: Yale Asma Kilit

Hem dış hem iç yapısındaki özelliklerle en kaliteli asma kilit seçenekleri arasında bulunan Yale Asma Kilit, çelik halkasıyla daha güvenli ve uzun ömürlü bir kullanım avantajı sağlıyor. Zamak gövdesinin daha korunaklı ve dayanıklı olması için siyah renkli kaplamayla şekillendirilmesi estetik olarak da farklı bir görünüm sunuyor. Şifreli olması sebebiyle herhangi bir anahtar ya da aletle açılmıyor. Kilidi, pek çok alanın yanı sıra çantalarınızın ve bavullarınızın başkası tarafından açılmasını önlemek için de kullanabilirsiniz. Küçük olsa da dayanıklı olduğu için güvenliğinizi sağlıyor.

9. Her yerde kullanabileceğiniz: Tri A Şifreli Asma Kilit

İşini sağlama almak isteyenlerdenseniz şifreli asma kilit modelleriyle her alanı koruma altına alabilirsiniz. Tri A Şifreli Asma Kilit, üç kademeli şifreleme sunuyor. Sadece sizin bileceğiniz parola, güvenli koruma sağlıyor. Dayanıklı malzemeden üretildiği için açık ve kapalı her türlü alanda uzun süre boyunca kullanılabiliyor. Parolanızı isteğinize göre oluşturduktan sonra her seferinde döner kontrol alanlarından parolanızı girerek kilidin açılmasını sağlayabilirsiniz. Kilidi bavullarınız, dolaplarınız ve bisikletleriniz için de kullanabilirsiniz. Kaplamalı dış yüzeyi kötü hava şartlarına ve darbelere karşı iç düzeneği koruyor.

10. Farklılık arayanlar için: Yale Yuvarlak Köşeli Asma Kilit

Kullanılacak alanın yeterliliği kadar asma kilit ölçüleri de büyük önem taşıyor. Yale Yuvarlak Köşeli Asma Kilit, şifreleme yöntemiyle kullanılıyor ve uzun olması sebebiyle evde, bahçede, iş yerinde ve tüm alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Çelik tel halkası ince gibi görünse de güvenli olma özelliğiyle öne çıkıyor. Çanta, çekmece ve kasa gibi bölgeler için ağır olmayan ama dayanıklı bir asma kilit arıyorsanız bu model tam size göre! Üstelik gövde üzerine yeşil kaplama olmasıyla hem dikkat çekiyor hem su ve darbelere karşı kendini koruyor.