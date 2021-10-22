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Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

22.10.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da, bir otomobili çalan şüpheli, çalıntı otomobille seyir halindeyken polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Yaşanan takip sonucunda yakalanan şüpheli Ali Bozkuş'un (24) annesi adliye önünde oğluna saldırarak sinir krizi geçirdi.

Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

Olay, dün sabah merkez Fatih Mahallesinde meydana geldi. Ahmet İnceöz, otomobilinin evinin önünden çalınması sonrası durumu polise bildirdi. Hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin Ali Bozkuş isimli kişi olduğunun tespit etti. Polis ekipleri dün gece Kurtuluş Mahallesinde Ali Bozkuş’un kullandığını tespit ettikleri bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Şüpheli uyarılara rağmen kaçmaya başladı. 15 dakikalık takip sonunda polis ekipleri, otomobilin önünü kesti. Ali Bozkuş, otomobilden inip, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan takip sonucu şüpheli yakalandı.

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ANNESİ SALDIRDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ali Bozkuş, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında Ali Bozkuş’un annesi oğluna saldırarak, yaptığı hırsızlığa karşı tepki gösterdi. Polis ekipleri ve yakınları sinir krizi geçiren anneyi sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti. Otomobil ise sahibi Ahmet İnceöz’e teslim edildi. (DHA)

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Aksaray
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