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  4. Hissedilen 49 derece! O ülkede 6 günde 568 kişi sıcaktan öldü

Hissedilen 49 derece! O ülkede 6 günde 568 kişi sıcaktan öldü

27.06.2024 15:20
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Pakistan'da bir süredir devam eden sıcak hava dalgası yüzünden 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti. Karaçi eyaletinde 40 derece olan sıcaklık nemin de etkisiyle 49 derece hissedildi. Kentte sıcaklıklara bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Hissedilen 49 derece! O ülkede 6 günde 568 kişi sıcaktan öldü

Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı can almaya devam ediyor. Sıcaklıklar yüksek nemin de etkisiyle 49 dereceye kadar yükselirken yaşanan can kayıpları da giderek artıyor. Ambulans servisi Edhi’den yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle şehir morguna günde 30-40 kişinin cenazesinin getirildiği, ancak son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kayıplarından 141’inin yalnızca salı günü yaşandığı aktarıldı.

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KAYIPLAR ARTIYOR

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi’ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12’sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60’lı veya 70’li yaşlarındaydı, ancak aralarında 45 yaşlarında ve hatta 20’li yaşlarında bir çift de vardı. Gördüğümüz kişilerin çoğu dışarıda çalışıyordu. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik" diye konuştu.

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SERİNLEME MERKEZLERİ KURULMUŞTU

Pakistan’da aşırı sıcaklar hafta sonu etkili olmaya başlarken, serinleme merkezleri ve kamplar kurulmuştu.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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