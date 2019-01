Hızlı kilo verebilirsiniz fakat her şey kilo değil! Zayıflarken sağlığınızı kaybetmeyin

Bir beslenme uzmanı olarak yeni çıkan her akımı incelediğimi söyleyebilirim. Tabii ki her yeni çıkan akımın kendine göre faydaları ve zararları olabilir. Burada en önemli nokta her kişiye her yeni çıkan diyet akımının uyup uymamasıdır. Örnek vermek gerekirse düşük karbonhidratlı düşük kalorili beslenme birçok kişiye iyi gelebilir, fakat bazı kadınlarda hormonal bozukluğun sebebi de olabilir.

HPA AKSI (hipotalamik-hipofiz-adrenal aks); stress seviyeleri, ruhsal durum, cinsel dürtüler, sindirim, bağışıklık sistemi, enerji seviyesi ve daha birçok şeyden sorumludur. Bu bezler fazla egzersiz, kalori alımı ve stres durumlarına göre hassaslaşır. Düşük karbonhidratlı düşük kalorili diyetler HPA aksını olumsuz olarak etkilemektedir.



Yeterli karbonhidrat tüketmeyen kadınlarda adet düzensizlikleri görülmeye başlar. Ayrıca, amenora denilen 3 ay ya da daha fazla regl görememeye sebep olabilir. Diğer bir adet düzensizliği ve amenora sebebi ise düşük yağ kütlesine sahip olmaktır. Kadınlar hormon üretebilmek için sağlıklı yağ kütlesine ihtiyaç duyar. Çok düşük kalorili ve karbonhidratlı diyetler sonucu yağ kütlesinin aşırı azalması bu durumları tetikler. Çok uzun süreli ketojenik diyetlere dikkat edilmelidir.