Horoza zorla içki içirip eziyet ettiler! Denizli'deki düğünde akılalmaz görüntüler... Ekipler harekete geçti

Denizli'de kaydedilen akılalmaz görüntüler ekipleri harekete geçirdi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün yapılan bir düğün eğlencesinde horoza zorla içki içirilerek eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

27 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ekipler yaptıkları inceleme sonucu düğünde çekilen görüntüleri izleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (AA)