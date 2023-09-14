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  4. Horoza zorla içki içirip eziyet ettiler! Denizli'deki düğünde akılalmaz görüntüler... Ekipler harekete geçti

Horoza zorla içki içirip eziyet ettiler! Denizli'deki düğünde akılalmaz görüntüler... Ekipler harekete geçti

14.09.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir düğünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Düğün eğlencesinde 5 kişinin horoza zorla alkollü içki içirdiği belirlendi. Ekiplerin çalışması sonrası 5 şüphelinin kimlikleri tespit edilirken toplam 27 bin lira idari para cezası kesildi.

Horoza zorla içki içirip eziyet ettiler! Denizli'deki düğünde akılalmaz görüntüler... Ekipler harekete geçti

Denizli'de kaydedilen akılalmaz görüntüler ekipleri harekete geçirdi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün yapılan bir düğün eğlencesinde horoza zorla içki içirilerek eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

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27 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ekipler yaptıkları inceleme sonucu düğünde çekilen görüntüleri izleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (AA)

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