HPV nedir, nasıl bulaşır? HPV öldürür mü? HPV belirtileri ve tedavisi

HPV virüsünün, vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan siğillerin yanı sıra rahim ağzı kanserine yol açabilen riskleri de bulunur. Çoğunlukla her insanda herhangi bir belirti görünmez ve bir tehlikeye sebebiyet vermez. Ancak, HPV'nin bulaşma şekli ve yaygınlığı konusunda bilgiye sahip olmak önemlidir. HPV virüsünün herhangi bir yolla bulaşması, kişilerde hiçbir belirti göstermeden yayılmasına sebep olabilir. Bu durumda kişiler virüsü taşıdığını fark etmeyebilirler. Fark edilmemesi nedeniyle bazı HPV tipleri, genital siğiller veya rahim ağzı kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler.

HPV nedir?

Papillomaviridae familyasına ait DNA kaynaklı bir virüstür ve insan epiteline yapışarak ağız, boğaz ve genital bölgeyi olumsuz etkileyebilir. HPV'nin yalnızca insanlarda görülmesi nedeniyle adında "Human" (İnsan) geçer, bu da virüsün insan papilloma virüsü olarak adlandırılmasına yol açar.

HPV virüsünün bazı türleri, genital bölgede siğiller oluşturabilir, bazı durumlarda ise hiçbir belirti göstermeyebilir. Ancak, yüksek riskli HPV türleri bulunur ve bunlar rahim ağzı kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. HPV enfeksiyonu her zaman belirti göstermediğinden kişiler genellikle belirtileri anlayamazlar. Enfeksiyonun kendiliğinden iyileştiği görülebilir, ancak bazı türlerde virüs vücutta yerleşir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

HPV virüsünün farklı türleri vücudun farklı bölgelerine bulaşabilir ve bazı türleri genital bölgede daha yaygındır. Genital bölgede meydana gelen HPV virüsü özellikle rahim ağzı kanseri riskini oluşturur. Vücudun diğer bölgelerinde oluşan HPV türleri genellikle siğillere neden olabilir ve daha az kanser riski taşırlar.

HPV nasıl bulaşır?

Bu virüs araştırıldığında genellikle "HPV neden bulaşır?" sorusu sorulur. HPV virüsü, insan cildinde canlı olarak yaşayabildiği için en fazla cilt teması yoluyla bulaşmaktadır. Genital HPV türleri ise cinsel temas ile bulaşır. HPV taşıyıcısı olan gerçekleştirilen cinsel temas sonrasında virüs diğer kişiye bulaşmış olur. Bu virüsün genellikle cinsel yolla bulaştığı düşünülse de sauna, hamam, umumi tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarından da bulaşma riski mevcuttur.

HPV belirtileri nelerdir?

Virüs kadın ve erkeklerde farklı şekillerde görülebilir. Erkeklerdeki belirtileri gözle görünür şekilde siğillerin ortaya çıkmasıdır. Bu siğiller peniste, yumurtalıklarda veya kasık bölgesinde görülebilir. Kadınlarda ise belirtiler, virüsün bulaştığı bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Cildin herhangi bir bölgesine yerleştiyse kabarıklık ve karnabahara benzer bir görüntü oluşabilir. Rahim bölgesinde ise bazı kızarmalar ve değişik semptomlar görülebilir.

HPV’nin saptanabilmesi araştırma yapılırken "HPV testi nedir?" sorusu da sorulur. Bu test, genellikle smear testi olarak da adlandırılır. "HPV testi nasıl yapılır?" sorusuna yanıt olarak, jinekolojik muayenede, serviks bölgesinden bir fırça yardımıyla alınan sürüntünün incelenmesi ile yapılır diyebiliriz.

HPV testinin pozitif çıkması, kanser olunacağı anlamına gelmemektedir. Ülkemizde yapılan HPV testlerinde 30-65 yaş arasındaki kadınların yaklaşık %4,5'inde HPV testi pozitif olarak görülür.

HPV öldürür mü?

Hpv virüsünün kendi başına bir ölümcül etkisi bulunmaz. Ancak, bazı HPV tipleri erkek ve kadınlarda çeşitli kanserlere neden olabilir. Bundan dolayı son derece dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Kısaca diğer hastalıklarda olduğu gibi HPV virüsünde de erken teşhis hayati önem taşımaktadır.

HPV tedavisi nasıl yapılır?

HPV virüsü taşıyan kişiye uzman doktor tarafından tedavi süreci hakkında bilgi verilir. Vücutta oluşan siğillerin giderilmesine yönelik tedavi yöntemlerinden bazıları şu şekildedir:

Koter: Ucu iğneli bir alet ile siğillerin bulunduğu bölgeye elektrik akımı geçirilir ve siğillerin bu yöntemle kuruması amaçlanır. Bu uygulama esnasında kişiye lokal anestezi yapılarak acı hissi önlenir. Siğillerin yok edilmesi ile lezyonlar azalmış olur.

Ucu iğneli bir alet ile siğillerin bulunduğu bölgeye elektrik akımı geçirilir ve siğillerin bu yöntemle kuruması amaçlanır. Bu uygulama esnasında kişiye lokal anestezi yapılarak acı hissi önlenir. Siğillerin yok edilmesi ile lezyonlar azalmış olur. Lazer: Lazer tedavisinde siğiller buharlaştırılarak ortadan kaldırılır. Lazer tedavisinde bölgedeki sağlam dokulara verilen zarar minimuma iner. Tedavi sonrası iz kalma riski daha azdır. Bu sayede daha kontrollü bir şekilde siğiller ortadan kaldırılır, güvenilirliği diğer yöntemlere göre daha fazladır.

Lazer tedavisinde siğiller buharlaştırılarak ortadan kaldırılır. Lazer tedavisinde bölgedeki sağlam dokulara verilen zarar minimuma iner. Tedavi sonrası iz kalma riski daha azdır. Bu sayede daha kontrollü bir şekilde siğiller ortadan kaldırılır, güvenilirliği diğer yöntemlere göre daha fazladır. Radyofrekans: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanımı yaygınlaşan radyofrekans, siğillerin giderilmesinde kullanılmaktadır. Radyofrekans ile HPV siğil tedavisi, koter tedavisine benzerlik gösterir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanımı yaygınlaşan radyofrekans, siğillerin giderilmesinde kullanılmaktadır. Radyofrekans ile HPV siğil tedavisi, koter tedavisine benzerlik gösterir. Kriyoterapi: Dondurma işlemine verilen isimdir. Siğilin bulunduğu bölgeye uygulanan dondurma işleminde siğiller kabarır ve kuruyarak dökülür.

Dondurma işlemine verilen isimdir. Siğilin bulunduğu bölgeye uygulanan dondurma işleminde siğiller kabarır ve kuruyarak dökülür. Cerrahi: Bu yöntemde lokal anestezi uygulanan kişinin siğilleri kesilerek alınır.

Bu yöntemde lokal anestezi uygulanan kişinin siğilleri kesilerek alınır. İlaç Tedavisi: Keratolitik kullanılarak siğillerin içindeki HPV virüsü ile beraber kurutan yöntemler uygulanır.

HPV aşısı insan papilloma virüsü enfeksiyonlarına karşı önleyici bir etki sağlayan uygulama yöntemidir. HPV aşısı cinsel açıdan aktif olmayan bireylere veya cinsel aktifliği olan kişilere uygulanabilir. Aşı, enfeksiyonun tek başına bir tedavisi olmamakla birlikte, öngörülen tedavide amaç virüsten kaynaklanan hastalıkları tedavi etmektir. Virüs bulaşmadan önce koruma sağlamak amacıyla, 11-12 yaşındaki çocuklara uygun dozlarda HPV aşısı önerilir. HPV aşısı 9 yaş çocuklardan itibaren her bireye uygulanmaya başlanabilir ve 26 yaşına kadar olan herkese aşı uygulanması tavsiye edilir. HPV aşısı bireyin risk durumuna göre 27-45 yaş arasındaki yetişkinlere de uygulanabilir.

HPV aşısı, ilk aşılama yaşı göz önünde bulundurularak 2 veya 3 dozluk bir seri hâlinde uygulanır. 15 yaşından önce aşı olan kişiler genellikle 2 doz HPV aşısına ihtiyaç duyar. İlk dozu 15 yaşında veya daha sonra yaptıran kişiler ile bağışıklık sistemini düşüren belirli durumları olan daha küçük kişilerin ise 3 doza ihtiyacı olur. HPV aşısı hamile olan kadınlara önerilmez. Hamile kadınların aşı için doğum gerçekleşene kadar beklemesi gerekir.





