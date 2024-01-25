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HPV testi nedir, nasıl ve nerede yapılır? HPV testi ve smear arasındaki fark

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
13.01.2024 21:33 | Son Güncelleme:
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HPV, Human Papilloma Virus anlamına gelir. Genellikle cinsel birleşme yoluyla bulaşır. Kadınlarda genital siğil, rahim ağzı kanserine sebep olabilmektedir. Erkeklerde ise penis, skrotum (yumurtalık) ve anüs etrafı kanserlerinin oluşumuna neden olur. HPV yaygın ve kolay bulaşan bir enfeksiyon türüdür. 100’e yakın türü bulunur. HPV’nin serviks (rahim ağzı) kanserine sebep olabilen türleri, risk oranı yüksek türlerdir. Bu nedenle, HPV- DNA Testi yapılmalıdır. Peki HPV testi nasıl yapılır?

HPV testi nedir, nasıl ve nerede yapılır? HPV testi ve smear arasındaki fark

İçindekiler

  • HPV testi nedir?
  • HPV testi nasıl yapılır?
  • Kadınlarda HPV Testi Nasıl Yapılır?
  • Erkeklerde HPV Testi Nasıl Yapılır?
  • HPV hangi testte çıkar?
  • HPV testi ve smear arasındaki fark nedir?
  • HPV testi pozitif çıkarsa ne olur?

HPV, günümüzde sıklıkla cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir viral enfeksiyon türüdür. Kolay bulaşması, sıklıkla görülmesine neden olur. Kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve vajina kanserine neden olurken, erkeklerde de penis, skrotum (yumurtalık) ve anüs etrafı kanserlerine neden olabilmektedir. Toplumda sıklıkla görülmesi ve kansere yol açabilmesi nedeniyle günümüzde dikkate alınması gereken bir enfeksiyondur.

HPV testi nedir?

HPV testi için öncelikle bireyin muayene edilmesi gerekir. Muayene esnasındaki bulgulara göre HPV testinin yapılmasına karar verilir. Bu test sayesinde şikayetleri olan kişinin HPV olup olmadığı anlaşılır. Testler rahim ağzından sürüntü ile örnek alınarak yapılmaktadır. Rahim ağzı kanseri dışında siğil oluşumuna neden olan HPV testi için de siğillerden örnek alınır. Böylelikle HPV testi gerçekleştirilmektedir. Riskli ve düşük riskli türleri bulunan HPV için test yapıldıktan sonra kesin bir sonuç alınabilmektedir. Bununla birlikte, yapılan testler sonucunda HPV’nin hangi türü olduğu da belirlenir.

HPV testi nasıl yapılır?

HPV testi ile ilgili detaylar araştırılırken genellikle "HPV testi nerede yapılır?" sorusu da sorulur. HPV tarama testleri, hastanelerin Üroloji ve Kadın Hastalıkları bölümlerinde ya da jinekologların özel kliniklerinde gerçekleştirilmektedir. HPV virüsü sıklıkla cinsel yolla bulaşan ve oldukça riskli hastalıklara yol açabilen virüslerden biri olduğu için uzman bir doktora başvurmak oldukça önemlidir. Muayeneyi gerçekleştiren doktor HPV testi yaptırılması gerekip gerekmediği konusunda mutlaka yol gösterecektir. HPV testleri çoğunlukla 30 yaş ve üzeri bireylerde yapılsa da kişinin kendisinde ya da cinsel partnerinde genital siğil sorunları bulunuyor ise daha önceden de yapılabilmektedir.

Kadınlarda HPV Testi Nasıl Yapılır?

  • Hasta jinekolojik muayene masasına alınır.
  • Hastanın rahim ağzını açık tutması için spekulum denilen metal alet takılır.
  • Doktor küçük bir fırça ya da pamuk yardımı ile vajina içerisinden sürüntü örneği alır.
  • Alınan hücre örneği kaba yerleştirilir.
  • Hücre örnekleri test için laboratuvara gönderilir.

Erkeklerde HPV Testi Nasıl Yapılır?

  • Kişi genellikle penis ve çevresinde siğil fark ettiğinde uzmana başvurur.
  • Doktor şüphe duyulan alandan sürüntü örneği alır.
  • Eğer siğile rastlanırsa vücuttan çıkarılan siğilden örnek parça alınır.
  • Alınan hücre örneği kaba yerleştirilir.
  • Hücre örneği genital siğil testi için laboratuvara gönderilir.

HPV hangi testte çıkar?

Açılımı human papilloma virus-insan papilloma olan bu virüs, dünya genelinde cinsel birleşme yoluyla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. Bu nedenle enfeksiyona karşı önlem alınması büyük önem taşır. Aşı, rutin taramalar, smear testi ve HPV DNA test yöntemleri ile erken evrede teşhis edilebilen rahim ağzı kanserinin semptomları jinekolojik onkoloji uzmanları tarafından incelenmelidir.

HPV testi ve smear arasındaki fark nedir?

Smear testi ile kadınların vajinaları ya da servikslerinde ortaya çıkan anormal semptomlar kolaylıkla tespit edilebilir. HPV DNA testinde ise HPV enfeksiyonunun hangi virüs tipine ait olduğu belirlenir.

HPV testi pozitif çıkarsa ne olur?

Erkekler için siğil tedavisinde kullanılan en etkili yöntem yakma yöntemidir. Diğer tedavi seçenekleri ise ile koterizasyon, lrrp ya da lazer ile yakmadır. Siğiller yakılabildiği gibi dondurulabilir, küçük siğiller ise çeşitli kremler yoluyla tedavi edilebilir.

Kadınlar için kanser gelişebilecek olan semptomlar yüksek doğrulukla saptanır. Böylece kanser oluşumuna giden sürecin belirti vermeyen erken döneminde durum saptanabilmektedir. Kolay ve etkili tedavinin yapılabildiği bu erken dönemde, tanı yapılmış olması panik olunacak bir durum değildir. Çünkü güvenle tedavi yapılabilmektedir.

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