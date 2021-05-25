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HSK üyesi Aysel Demirel kimdir, kaç yaşında? Aysel Demirel nereli?

25.05.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 7 üyesi için seçim yapıldı. Seçilen HSK kurul üyeleri arasında yer alan Aysel Demirel hakkında vatandaşlar, Aysel Demirel kimdir ve Aysel Demirel nereli sorularına yanıt arıyor. İşte, Aysel Demirel'in hayatı ve kariyeri...

HSK üyesi Aysel Demirel kimdir, kaç yaşında? Aysel Demirel nereli?

HSK üyesi Aysel Demirel'in kim olduğu ve kariyeri araştırılıyor. 5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi. Peki, Aysel Demirel kimdir? İşte, Aysel Demirel'in hakkında bazı bilgiler...

AYSEL DEMİREL KİMDİR?

Aysel Demirel, 27 Kasım 1968 yılında Bursa’nın Kıbrısçık ilçesinde doğdu. Sırayla Bursa İmam Hatip Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik Bölümü’nü bitirdi. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim dalında bir yıl tüksek lisans eğitimi aldı.

1997 yılında İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yaptı. 26 Ekim 2014 Tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliğine seçildi. HSYK’da 3. Daire üyeliği görevini yürüttü. HSYK üyeliği görevi sona erdikten sonra 19 Mayıs 2017 tarihinde Erdoğan tarafından danıştan üyeliğine atanmıştı.

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