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HSK, Yagıtay'a 10 yeni üye seçti! Dikkat çeken isim de listede yer aldı

12.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a seçilen 10 yeni üye arasında dikkat çeken bir isim yer aldı. İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da Yargıtay üyeliğine getirildi.

HSK, Yagıtay'a 10 yeni üye seçti! Dikkat çeken isim de listede yer aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Seçilen isimler arasında, 2020 yılında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da yer aldı.

LİSTEDEKİ İSİMLER ŞÖYLE

Alınan bilgiye göre, HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu
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