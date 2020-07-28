Huawei mobil servisleri milyonlara ulaştı

Bilindiği üzere Huawei’nin yeni telefon ve tabletlerinde Google servisleri yer almıyor. ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim sonrasında kabak Huawei’nin başına patlamış ve Google Çinli üreticinin lisansını iptal etmişti. Bu yüzden de Honor ve Huawei’nin yeni nesil akıllı telefon ve tabletlerinde Google Play, Google Maps, Drive, YouTube ve benzeri servisler yer almıyor.

Lakin bu durum Çinli üreticiyi daha da güçlendirmiş görünüyor. Çin’de yani iç pazarda satışlarını ikiye katlayan şirket, global pazarda da milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Çinli üreticinin Google’ın tavrı sonrasında kendi ekosistemini kurma çalışmaları meyvelerini vermeye başlamış durumda. HMS için büyük yatırımlar yapan ve 3. parti geliştiricileri bünyesine katmak için yoğun çaba sarf eden Çinli teknoloji devi artık milyonlarca kullanıcıya sahip.

HUAWEİ EKOSİSTEMİ MİLYONLARI GEÇTİ

Huawei’den yapılan son açıklamaya göre Huawei ekosistemi şu anda 700 milyondan fazla cihazda kullanılmakta. Elbette bu cihazların kaçının Avrupa’da kaçının Çin’de olduğu şimdilik belli değil.