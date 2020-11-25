Huawei P50 Pro tasarımından ilk görsel!

Huawei P50 hiç de uzak olmayan bir gelecekte karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay, Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus gibi Mate 40 ailesine mensup amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtan Çinli şirketin, Huawei P50 için de harekete geçtiği söyleniyor. Hatta şimdiden P50 ailesinin Kirin 9000 işlemcisiyle geleceğini iddia eden bazı söylentiler dahi mevcut. Tüm bunlar bir kenara, P50 ailesinin tasarımına dair sızıntılar ise oldukça karmaşık. Fakat hazırlanan bir 3D render görseli, Huawei P50 Pro'nun tasarımını ortaya koyuyor.

İŞTE HUAWEİ P50 PRO TASARIMI

P50 Pro için hazırlanan görsel, iddialara bakılırsa 3 boyutlu modellemelerle, Huawei tarafından alınan patentlere göre oluşturulmuş durumda. Oluşturulan görsele göre Huawei P50 Pro, kavisli bir ekran tasarımıyla gelecek. Ön tarafta ise artık bir Huawei klasiği olarak adlandırabileceğimiz çift ön kamera kurulumu yine bizleri karşılayacak. En azından Huawei tarafından resmileştirilmeyen görselde aktarılanlar bunlar.

SİMETRİK TASARIM KAYBOLUYOR OLABİLİR

Huawei P50 Pro'nun asıl kilit noktası, eğer bu görsel doğru ise arka tarafı olacak. Zira bu tasarımda kamera kurulumunun oldukça enteresan çizgilere sahip olduğunu görüyoruz. Buna göre şirket, daire kamera kurulumu telefonun tam ortasında değil, biraz yanında değerlendirecek. Bir nevi kamera dairesini simetrik olarak yerleştirilmeyecek. Kamera dairesi, çerçeve tarafından kesilecek.