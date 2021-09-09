HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hubble'ın yerini alacak! James Webb Uzay Teleskobu için tarih belli oldu

Hubble'ın yerini alacak! James Webb Uzay Teleskobu için tarih belli oldu

09.09.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatma tarihini belirledi. Teleskop, dünyanın uzaydaki yeni gözü olacak.

Hubble'ın yerini alacak! James Webb Uzay Teleskobu için tarih belli oldu

NASA, Webb olarak anılan projenin testlerini başarıyla tamamlamasının ardından, uzay fırlatma hizmeti sunan uluslararası Arienspace şirketiyle birlikte teleskobu fırlatma tarihini belirlediklerini duyurdu.

İŞTE JAMES WEBB UZAY TELESKOBU İÇİN VERİLEN TARİH

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 18 Aralık’ta Güney Amerika’nın kuzey batı kıyısında bulunan Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Üssü’nden, ESA’nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecek.

James Webb Uzay Teleskobu kritik testi tamamladıJames Webb Uzay Teleskobu kritik testi tamamladı

NASA, teleskobun California Redondo Beach’te son konfigürasyonlarının yapıldığını ve teleskobu uzaya taşıyacak Ariane 5 roketinin Fransız Guyanası’na ulaştığını duyurdu.

James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

NASA elektrikli uçan taksiyi test etmeye başladı!NASA elektrikli uçan taksiyi test etmeye başladı!

Teleskobun daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatılışı, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklamasıTartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması
Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...
Gelenek bozuluyor!Gelenek bozuluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.