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HÜDA-PAR'dan kara harekatı açıklaması: İsrail göze alamaz, çünkü...

22.10.2023 19:12 | Son Güncelleme:
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Hür ve Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "15 gündür Gazze sınırına tankları yığmışlar. Üniformalı siyonistleri oraya dizmişler. 'Kara harekatı başladı, başlayacak' diyorlar. Niye başlamıyor peki? Çünkü, kara harekatını başlatırlarsa karşılarında onlar gibi ellerinde silah olan birileri çıkacak. Çünkü, onlar bizimle, bizim kardeşlerimizle, oradaki Müslümanlarla göğüs göğse eşit şartlarda çarpışmayı asla göze alamazlar" dedi.

HÜDA-PAR'dan kara harekatı açıklaması: İsrail göze alamaz, çünkü...

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı'nın 4'üncü İl Olağan Kongresi yapıldı. Edremit ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun da katıldığı kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Tek liste ile gidilen ve 200 delegenin oy kullandığı kongrede, mevcut başkan Av. Rasim Sayğın güven tazeledi.

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"ÜZERLERİNE GÜNDE TONLARCA PATLAYICI ATILIYOR"

Kongrede konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, 8,5 kilometre genişliğinde, 41 kilometre uzunluğunda Gazze'de açık hava hapishanesine sıkıştırılmış 2,5 milyona yakın insanın üzerine günde tonlarca patlayıcının atıldığını belirterek şöyle konuştu:

"O atılan bombalar, tanklardan fırlatılan füzeler, deniz gemilerinden atılan bombalar camileri, kiliseleri, hastaneleri, sivillerin yaşadığı binaları, evleri yıkıyor. Orada kadınlar, çocuklar, beli bükülmüş ihtiyarlar, gazeteciler, doktorlar, hemşireler, Birleşmiş Milletler görevlileri, öğretmenler, yani masumlar, mazlumlar her gün katlediliyor. Ortalama olarak 5-6 dakikada bir kardeşimiz şehit oluyor, 15 dakikada bir ise günahsız bir çocuk Rabbine ruhunu teslim ediyor. Tarihte benzeri az görülmüş bir vahşet yaşanıyor ve bu bombardıman altındaki insanlar tamamen savunmasız siviller. Dünyanın en büyük ateş gücüne sahip terör örgütü, evet bilinçli olarak altını çizerek kullanıyorum. İsrail terör devletidir, devlet değildir. Siyonist terör örgütü, dünyanın gözünün içine baka baka bütün kutsalları, bütün insani değerleri ayaklar altına alarak bombalamaya devam ediyor. Yasaklı silahları kullanıyor. Fosfor bombaları akıyor. Üstelik çocuk hastanesinin üzerine fosfor bombası atacak kadar gözünü karartmış. Her türlü vahşeti sergiliyor. 1948'de Birleşmiş Milletler'in paylaşım planına göre, orada güya 2 devlet kurulacaktı. Filistin topraklarının yarısından fazlası siyonistlere, yarısından biraz daha azı da oradaki Filistinlilere bırakılacaktı. 2 ayrı devlet şeklinde birlikte yaşayacaklardı. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti de kurulacak. İsrail devleti zaten 1948'de kuruldu. Gün Müslümanların birlik ve beraber olma günü."

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'KARA HAREKATINI GÖZE ALAMAZLAR'

Yapıcıoğlu, direniş sayesinde bugüne kadar Gazze'nin işgal edilmediğini ifade ederek,"15 gündür Gazze sınırına tankları yığmışlar. Üniformalı siyonistleri oraya dizmişler. Kara harekatı başladı, başlayacak diyorlar. Öyle mi? Niye başlamıyor. Çünkü, kara harekatını başlatırlarsa karşılarında onlar gibi ellerinde silah olan birileri çıkacak. Çünkü, onlar bizimle, bizim kardeşlerimizle oradaki Müslümanlarla göğüs göğse eşit şartlarda çarpışmayı asla göze alamazlar. Buna cesaret edemezler. Nereden mi biliyoruz? Rabb'im bize haber veriyor. Çünkü onlar dünyaya 4 değil, 8 elle sarılıyorlar. Onlar hayata o kadar bağlılar ki; en korkak millet onlardır. 100 dolarlık bir füzeyi, 100 bin dolarlık bir füzeyle durdurmaktan geri durmuyorlar. 75 yıldır sürekli saldırıyorlar zaten. Başka delil aramaya gerek de yok. Durmadan, havadan, karadan, denizden bombalıyorlar. Bunun adı aslında soykırımdır. Gazze'de 4 bin diyaliz hastası var. Bu hastaların haftada 2 veya 3 defa diyaliz makinesine bağlanması gerekiyor. Hastanelerde enerji bitti bitecek. Gazze'de vaktinden önce doğmuş, 130 prematüre bebek var. Vaktinden erken doğan minicik bebekler ve elektrik kesilirse bunlar da ölecek." dedi.

'MÜSLÜMAN ÜLKELERİN BİRLİK OLMA ZAMANI'

Müslüman ülkelere seslenen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Yaklaşık 2 milyara aşkın Müslüman nüfusu var. 57 ülkeden sadece 10'u bir araya gelip deseler ki; 'biz kayıtsız şartsız değil, haklı olması kayıt ve şartıyla Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız. Biz Allah'tan korkarız, bu zulme taraf olmayız. Zulüm bizden de olsa biz ondan taraf olmayız. Sadece mazlum olduğu için biz Filistinli kardeşlerimizin her türlü yanındayız. Ve biz ona destek verenlere de tavır alacağız' deseler inanın işin rengi değişir. Müslümanlar, İslam ümmeti ayağa kalkıp duruma el koymazsa mazlumların feryadı korkarım bizi de yakacak. Amerika savaş gemilerini gönderdi, askerleriyle, gemileriyle İngilizler peşinden geliyor. Almanlar, Fransızlar destek açıklaması yaptı." diye konuştu. (DHA)

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