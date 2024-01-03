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HÜDA PAR'ın yerel seçim kararı belli oldu: "Birkaç seçim bölgesi dışında..."

03.01.2024 14:52 | Son Güncelleme:
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Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru yaklaşırken; Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) kararını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada "Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz." dedi.

HÜDA PAR'ın yerel seçim kararı belli oldu: "Birkaç seçim bölgesi dışında..."

HÜDA PAR'ın yerel seçim kararı belli oldu. Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçime katılacak partilerin listesini açıkladığını ve böylelikle yerel seçim startının başladığını belirtti.

HÜDA PAR'IN YEREL SEÇİM KARARI

Halkın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma zamanının geldiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

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Aday adaylığı başvuru sürecini de 20 Ocak'a kadar uzatma kararı aldık. 2024 yerel seçimlerine, partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın, bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz.

Huzur ve sükunet içinde tamamlanması ümidiyle yerel seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz."

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Yerel seçim hüda par
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