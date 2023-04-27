HÜDA PAR suç duyurusunda bulunmuştu! Yavaş'tan açıklama geldi: 'Omzumdaki şeref madalyasıdır'

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Suç duyurusu dilekçesinde Yavaş'ın, 19 Nisan'da Sinop mitingindeki "Terörist teröristtir, bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız." sözleri hatırlatıldı.

"Yavaş'ın bu sözleriyle HÜDA PAR'ı bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak partiye gönül vermiş on binlerce insanı hedef gösterdiği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği" savunulan dilekçede, "Mansur Yavaş ve benzer üslup takınan arkadaşlarını, HÜDA PAR'a karşı sarf etmiş oldukları sözler nedeniyle siyasi ahlakın gereği olarak özür dilemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır.

15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz.

Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir."

Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır.



15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz.



Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir. https://t.co/ymkfDTheKR — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 27, 2023



