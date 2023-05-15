Hurma bahçesinde dehşete düşüren görüntü! Boğazı kesilerek öldürülmüş... Gözyaşlarına boğuldular

Dehşete düşüren olay, saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü saptandı. Cesedin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal olduğu belirlendi. Emrah Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Baysal'ın yakınları morgun önünde gözyaşı döktü. Emrah Baysal’ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)