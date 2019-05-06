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HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Avusturya’da ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 01:33 | Son Güncelleme

HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Avusturya’da ilk teravih namazı kılındı

VİYANA (AA) - Avusturya’da Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Başkent Viyana’daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi’nde kılınan namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Ülkede 700 binin üzerinde Müslüman yaklaşık 400 camide ramazan süresince iftar programlarının yanı sıra, ibadetlerini eda edecek.

Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yazar, Avrupa’da ramazanın birliğin ve beraberliğin pekiştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade ederek, gurbette yaşayan Müslümanlar için camilerin önemine dikkati çekti

Ramazan ayı zarfında camilerde iftar yemeklerinin verileceğini kaydeden Yazar, "Viyana’ya çok sayıda mülteci kardeşimiz gelmiş durumda, öğrenci sayısı fazla, yolcu olarak burada bulunanlar var. Dolayısıyla ATİB Merkez Camisi’nde ramazan boyunca iftar yemekleri ikram edilecek." diye konuştu.

Yazar, Viyana’da Müslüman nüfusunun azımsanmayacak oranda olduğunu belirterek, “Buradaki kardeşlerimiz, daha ziyada camilerde bir araya geliyorlar. Ramazan özellikle camilerde hissediliyor.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ATİB Viyana

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