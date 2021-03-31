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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Artık İstanbul'un' diyerek paylaştı: '9 Kur'an-ı Kerim satın aldık'

31.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin bugünkü müzayedede 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmalarını satın aldığını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Artık İstanbul'un' diyerek paylaştı: '9 Kur'an-ı Kerim satın aldık'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık' dedi.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun artık İstanbul'un diyerek paylaştığı eserler.


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