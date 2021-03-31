İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Artık İstanbul'un' diyerek paylaştı: '9 Kur'an-ı Kerim satın aldık'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık' dedi.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun artık İstanbul'un diyerek paylaştığı eserler.
Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2021
Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık
Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık
5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları
Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un. pic.twitter.com/9nkBOEh5sQ