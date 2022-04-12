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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna yanıt

12.04.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan gerginlikte adı sıkça geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında son yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merakla beklenirken Ongun'dan Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Haber Global'de Buket Aydın'ın Yüz Yüze programına konuk oldu. Gazeteci Nedim Şener'le tartışmasına değinen Ongun, Şener için, "Kendisi ürkek ve öfkeli bir arkadaş" ifadesini kullandı.

Ekran Alıntısı

DİKKAT ÇEKEN CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

Canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, siyasete girmeyi düşünmediği belirtti. "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusunun muhatabı olmadığını söyleyen Ongun, "Ancak gönlümde yatan aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAY TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

2023'te yapılması beklenen genel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı henüz belirlenmedi. Son günlerde Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini söylemişti. CHP'li bazı isimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına yönelik açıklamalarda bulunuyor. Kamuoyunda yapılan tartışmalarda ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi en çok geçenler listesinin başında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor. İmamoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her CHP'linin Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Kılıçdaroğlu benim de adayımdır" ifadelerini kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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