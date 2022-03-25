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İbn-i Sina reçetesi: Çok etkili iyileştirici güç!

25.03.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina’nın tavsiyeleri arasında yok yok! Yüzlerce hastalığa şifa bulan İbn-i Sina, kaleme aldığı kitabında şifa veren reçetelerini ayrıntılarıyla anlattı. Dünya çapında saygınlık gören tıp alimi İbn-i Sina'nın tavsiyeleri arasında bulunan narı balla karıştırıp yemenin faydalarını sıraladık.

İbn-i Sina reçetesi: Çok etkili iyileştirici güç!

Nar bağışıklık sistemini güçlendirerek, bizleri başta kanser olmak üzere pek çok hastalıktan da korur.

İçerdiği flovanoidler, vitaminler, polifenoller, antosiyaninler, taninler vasıtasıyla kolesterol ve şekeri de dengeleyen özellikle hicaz narı, kalp ve damar sağlığımızı koruduğu gibi, kanser hücrelerinin de gelişmesini çok önemli oranda engeller.

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Tıp alimi ve hekim İbn-i Sina, El-Kanun fi’t Tıbb kitabında narı balla karıştırıp yemenin faydalarını arttırdığını reçete etmiştir.

Bileşiminde şekerler, organik asitler, vitaminler, folik asit, mineraller, esansiyel amino asitler, steroller, fosfolipidler, falvonoidler, polifenoller ve enzimler bulunan bal ise en doğal antibiyotiktir.

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İşte hem meyvesiyle hem kabuğuyla her derde deva olduğu söylenen nar tanelerine bal döküp yemenin faydaları...

NAR VE BAL KARIŞIMININ FAYDALARI

Ballı nar, ilk olarak boğaz enfeksiyonlarını dindirmeye yardımcıdır. İltihaplı ve tahriş olmuş bademciklerin yumuşamasına yardımcı olur.

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Nar üzerine bal döküp yemek, mide ekşimesi yaşayanlara iyi gelir. Reflü, gastrik ve mide spazmlarını rahatlatıcı etkisi vardır.

Alimleri alimi İbn-i Sina yüzlerce yıl önce önerdi: Cinsel gücü artırmak için...Alimleri alimi İbn-i Sina yüzlerce yıl önce önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Nar bağırsak fonskiyonlarını düzenleyici etkisini bal ile tüketildiği takdirde daha da arttırır. Kolon kanseri başta olmak üzere bağırsak hastalıklarından koruyucudur.

Nar taneleri, bal ile karıştırıldıktan sonra kötü yaraların üzerine sürüldüğünde etkili bir iyileştirici güce sahiptir.


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