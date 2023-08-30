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  4. İbrahim Saraçoğlu her gün içiyor! Mucize formülü yalnızca günde iki bardak için, o illetten kurtulun

İbrahim Saraçoğlu her gün içiyor! Mucize formülü yalnızca günde iki bardak için, o illetten kurtulun

30.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İncir, doğanın bize sunduğu nimetler arasında yer almaktadır. Bazı besinlerin vücuda birçok faydası bulunuyor. Öte yandan beslenme düzenine katılan her sağlıklı besin de vücuttaki farklı değerlere iyi gelebiliyor. İncir de onlardan biri. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her gün tükettiği mucize formülü açıkladı. Günde iki bardak içip o illetten kurtulun. İşte uzman ismin her gün tükettiği o kür...

İbrahim Saraçoğlu her gün içiyor! Mucize formülü yalnızca günde iki bardak için, o illetten kurtulun

İbrahim Saraçoğlu, bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerine işaret edip dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kuru öksürüğün zamanla balgama dönüşüp boğazda tahrişe neden olduğunu belirten uzman isim, incir ile yapılan kürü açıkladı. Bu kür, düzenli tüketenleri hastalıklardan uzak tutacak.

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HASTALIKLARI KENDİNİZDEN UZAK TUTACAKSINIZ

Her gün tükettiği incir kürünü açıklayan İbrahim Saraçoğlu bu formülün bağışıklık sistemini tavan yaptırdığını vurguladı.

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İşte incir kürünün yapılışı:

  • İlk olarak iki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayın ve atın.

  • Ardından sütü kaynatın.

  • Kaynadıktan sonra 20 dakika kadar bekleyin ve bu karışımı günde 2 defa tüketin.
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incir öksürük soğuk algınlığı balgam ibrahim saraçoğlu

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