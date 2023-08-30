İbrahim Saraçoğlu her gün içiyor! Mucize formülü yalnızca günde iki bardak için, o illetten kurtulun

İbrahim Saraçoğlu, bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerine işaret edip dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kuru öksürüğün zamanla balgama dönüşüp boğazda tahrişe neden olduğunu belirten uzman isim, incir ile yapılan kürü açıkladı. Bu kür, düzenli tüketenleri hastalıklardan uzak tutacak.
Her gün tükettiği incir kürünü açıklayan İbrahim Saraçoğlu bu formülün bağışıklık sistemini tavan yaptırdığını vurguladı.
İşte incir kürünün yapılışı:
İlk olarak iki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayın ve atın.
Ardından sütü kaynatın.