İbrahim Saraçoğlu her gün içiyor! Mucize formülü yalnızca günde iki bardak için, o illetten kurtulun

İbrahim Saraçoğlu, bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerine işaret edip dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kuru öksürüğün zamanla balgama dönüşüp boğazda tahrişe neden olduğunu belirten uzman isim, incir ile yapılan kürü açıkladı. Bu kür, düzenli tüketenleri hastalıklardan uzak tutacak.

HASTALIKLARI KENDİNİZDEN UZAK TUTACAKSINIZ

Her gün tükettiği incir kürünü açıklayan İbrahim Saraçoğlu bu formülün bağışıklık sistemini tavan yaptırdığını vurguladı.

İşte incir kürünün yapılışı: