İçi doldurulmuş sütyen ve makyaj... Görünce polise haber verdiler! Kadın kılığında dolaşan erkek gözaltına alındı: Vatandaşların iddiası...

Şaşırtan olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi.

İÇİ DOLDURULMUŞ SÜTYEN VE MAKYAJ

Adamın içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı. Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü.

HIRSIZLIK YAPMAK İSTEDİĞİ İDDİASI

Vatandaşlar ise şüpheliyi daha önce de gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmak istediğini iddia etti. (İHA)