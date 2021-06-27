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İçişleri Bakan Yardımcılarından CHP'ye tepki

27.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ile İsmail Çataklı, CHP'nin sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi.

İçişleri Bakan Yardımcılarından CHP'ye tepki

CHP'nin Twitter hesabından, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz" açıklamasında bulunuldu.

BAKAN YARDIMCILARINDAN TEPKİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Mehmet Ersoy, CHP'nin bu paylaşımını paylaşarak tepki gösterdi. Çataklı, "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize 'zorba' diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" dedi.

Ersoy da "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İçişleri Bakanlığı CHP
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